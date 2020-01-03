GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bilgileri-31.12.2019Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri3.353,86 % 0,00471402Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri360,53 % 0,00050674Bağımsız Denetim Ücreti13.983 % 0,0196538Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri3.935,66 % 0,00553176Fon Yönetim Ücreti602.476,18 % 0,84680997Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu1.308,67 % 0,0018394Gecelik Ters Repo Komisyonu11.264,48 % 0,01583278Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu517,13 % 0,00072685Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar0 % 0Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler28.607,52 % 0,04020928TOPLAM GİDERLER665.807,03 % 0,9358246DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ71.146.562 % 0,9358246http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/807486BIST