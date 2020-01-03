GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bilgileri-31.12.2019Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri2.562,53 % 0,18130087Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri360,53 % 0,02550776Bağımsız Denetim Ücreti10.148 % 0,7179784Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri607,36 % 0,04297116Fon Yönetim Ücreti12.009,74 % 0,84969786Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu90,94 % 0,00643407Gecelik Ters Repo Komisyonu32,31 % 0,00228596Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu68,73 % 0,0048627Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar0 % 0Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler8.070,68 % 0,57100649TOPLAM GİDERLER33.950,82 % 2,40204526DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ1.413.413 % 2,40204526http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/807487BIST