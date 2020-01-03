GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bilgileri-31.12.2019Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri7.576,65 % 0,0004059Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri360,53 % 0,00001931Bağımsız Denetim Ücreti27.553 % 0,00147608Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri207.458,91 % 0,01111411Fon Yönetim Ücreti6.629.265,51 % 0,35514676Hisse Senedi Komisyonu69.098,66 % 0,00370179Tahvil Bono Komisyonu23.330,07 % 0,00124985Gecelik Ters Repo Komisyonu90.652,4 % 0,00485648Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu9.078,21 % 0,00048634Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar0 % 0Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler109.164,41 % 0,00584822TOPLAM GİDERLER7.173.538,35 % 0,38430486DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ1.866.627.030 % 0,38430486http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/807488BIST