GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bilgileri-31.12.2019Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri3.328,61 % 0,00023503Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri360,53 % 0,00002546Bağımsız Denetim Ücreti27.553 % 0,00194549Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri1.034.262,4 % 0,0730284Fon Yönetim Ücreti14.991.592,1 % 1,05854369Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu1.739,31 % 0,00012281Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar461.306,58 % 0,03257247Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler380.803,65 % 0,02688823TOPLAM GİDERLER16.900.946,18 % 1,19336158DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ1.416.246.885 % 1,19336158http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/807489BIST