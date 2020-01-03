GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bilgileri-31.12.2019Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri3.245,86 % 0,00623845Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri360,53 % 0,00069293Bağımsız Denetim Ücreti13.983 % 0,02687492Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri14.720,19 % 0,02829178Fon Yönetim Ücreti440.594,44 % 0,84680984Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu423,56 % 0,00081407Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar0 % 0Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler17.898,33 % 0,03440008TOPLAM GİDERLER491.225,91 % 0,94412207DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ52.029.915 % 0,94412207http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/807490BIST