GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bilgileri-31.12.2019Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri2.564,33 % 0,00161134Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri360,53 % 0,00022654Bağımsız Denetim Ücreti18.343,1 % 0,01152616Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri31.584,86 % 0,01984682Fon Yönetim Ücreti1.568.378,82 % 0,98551447Hisse Senedi Komisyonu46.336,93 % 0,02911651Tahvil Bono Komisyonu960,03 % 0,00060325Gecelik Ters Repo Komisyonu13.838,44 % 0,00869559Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu3.751,94 % 0,00235759Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar192,76 % 0,00012112Türev Araçlar Komisyonu43.374,99 % 0,02725533Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler48.614,17 % 0,03054745TOPLAM GİDERLER1.778.300,9 % 1,11742217DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ159.143.155 % 1,11742217http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/807491BIST