GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bilgileri-31.12.2019Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri2.398,46 % 0,01075545Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri360,53 % 0,00161673Bağımsız Denetim Ücreti13.983 % 0,06270417Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri2.776,87 % 0,01245236Fon Yönetim Ücreti419.192,77 % 1,87979225Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu163,31 % 0,00073233Gecelik Ters Repo Komisyonu1.934,42 % 0,00867455Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar0 % 0Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler14.606,33 % 0,06549938TOPLAM GİDERLER455.415,69 % 2,04222722DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ22.299.952 % 2,04222722http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/807492BIST