GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bilgileri-31.12.2019Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri2.717,98 % 0,0009333Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri679,13 % 0,0002332Bağımsız Denetim Ücreti18.343,1 % 0,00629868Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri65.906,35 % 0,02263102Fon Yönetim Ücreti6.484.242,34 % 2,22656827Hisse Senedi Komisyonu44.826,25 % 0,0153925Tahvil Bono Komisyonu5.213,88 % 0,00179035Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar19.626,96 % 0,00673953Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler55.613,69 % 0,01909671TOPLAM GİDERLER6.697.169,68 % 2,29968356DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ291.221.357 % 2,29968356http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/807493BIST