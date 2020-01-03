GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bilgileri-31.12.2019Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri2.533,13 % 0,00082626Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri360,53 % 0,0001176Bağımsız Denetim Ücreti18.343,1 % 0,00598317Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri41.719,46 % 0,0136081Fon Yönetim Ücreti6.826.151,21 % 2,22656129Hisse Senedi Komisyonu352.885,77 % 0,11510466Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu30.646,77 % 0,0099964Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu203,84 % 0,00006649Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar0 % 0Türev Araçlar Komisyonu35.069,08 % 0,01143887Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler75.614,01 % 0,02466386TOPLAM GİDERLER7.383.526,9 % 2,40836669DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ306.578.186 % 2,40836669http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/807494BIST