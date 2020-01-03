GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bilgileri-31.12.2019Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri4.009,59 % 0,0016228Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri360,53 % 0,00014592Bağımsız Denetim Ücreti18.343,1 % 0,00742401Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri40.390,57 % 0,0163473Fon Yönetim Ücreti2.434.988,87 % 0,98551439Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu8.961,11 % 0,00362683Gecelik Ters Repo Komisyonu21.504,48 % 0,00870352Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu7.923,55 % 0,0032069Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar0 % 0Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler83.074,35 % 0,03362273TOPLAM GİDERLER2.619.556,15 % 1,0602144DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ247.077.963 % 1,0602144http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/807495BIST