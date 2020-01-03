GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bilgileri-31.12.2019Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri1.593 % 0,00061113Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri679,13 % 0,00026054Bağımsız Denetim Ücreti18.343,1 % 0,007037Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri52.268,89 % 0,02005201Fon Yönetim Ücreti2.568.907,79 % 0,98551457Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu16.684,97 % 0,00640088Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu1.440,01 % 0,00055243Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar244,01 % 0,00009361Türev Araçlar Komisyonu22.574,89 % 0,00866044Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler57.288,88 % 0,02197783TOPLAM GİDERLER2.740.024,67 % 1,05116043DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ260.666.648 % 1,05116043http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/807496BIST