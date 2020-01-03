GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bilgileri-31.12.2019Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri4.342,26 % 0,00067479Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri360,53 % 0,00005603Bağımsız Denetim Ücreti25.193 % 0,00391503Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri84.982,96 % 0,01320648Fon Yönetim Ücreti9.630.090,07 % 1,49653052Hisse Senedi Komisyonu3.899,59 % 0,000606Tahvil Bono Komisyonu3.279,46 % 0,00050963Gecelik Ters Repo Komisyonu86.956,11 % 0,01351311Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu29.253,63 % 0,00454606Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar20.596,54 % 0,00320073Türev Araçlar Komisyonu13.292,42 % 0,00206566Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler203.916,94 % 0,031689TOPLAM GİDERLER10.106.163,51 % 1,57051305DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ643.494.399 % 1,57051305http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/807497BIST