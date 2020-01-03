GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bilgileri-31.12.2019Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri6.838,38 % 0,00094183Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri360,53 % 0,00004965Bağımsız Denetim Ücreti25.193 % 0,00346974Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri92.633,29 % 0,01275806Fon Yönetim Ücreti14.576.396,02 % 2,00755643Hisse Senedi Komisyonu211.903,84 % 0,02918478Tahvil Bono Komisyonu4.123,26 % 0,00056788Gecelik Ters Repo Komisyonu83.436,2 % 0,01149138Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu21.042,76 % 0,00289815Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar48.470,38 % 0,00667566Türev Araçlar Komisyonu194.349,96 % 0,02676715Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler198.806,75 % 0,02738096TOPLAM GİDERLER15.463.554,37 % 2,12974167DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ726.076.528 % 2,12974167http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/807498BIST