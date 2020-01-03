GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bilgileri-31.12.2019Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri9.281,64 % 0,00143921Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri360,53 % 0,0000559Bağımsız Denetim Ücreti25.193 % 0,00390643Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri144.252,17 % 0,02236776Fon Yönetim Ücreti9.651.291,12 % 1,49653025Hisse Senedi Komisyonu8.025,26 % 0,0012444Tahvil Bono Komisyonu13.934,68 % 0,00216071Gecelik Ters Repo Komisyonu90.335,66 % 0,01400746Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu41.977,61 % 0,00650905Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar11.819,7 % 0,00183276Türev Araçlar Komisyonu43.565,17 % 0,00675522Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler235.332,42 % 0,03649067TOPLAM GİDERLER10.275.368,96 % 1,59329982DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ644.911.197 % 1,59329982http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/807499BIST