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GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

03.01.2020 17:59
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GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

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Fon Gider Bilgileri-31.12.2019
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
9.281,64 % 0,00143921
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
360,53 % 0,0000559
Bağımsız Denetim Ücreti
25.193 % 0,00390643
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
144.252,17 % 0,02236776
Fon Yönetim Ücreti
9.651.291,12 % 1,49653025
Hisse Senedi Komisyonu
8.025,26 % 0,0012444
Tahvil Bono Komisyonu
13.934,68 % 0,00216071
Gecelik Ters Repo Komisyonu
90.335,66 % 0,01400746
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
41.977,61 % 0,00650905
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
11.819,7 % 0,00183276
Türev Araçlar Komisyonu
43.565,17 % 0,00675522
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
235.332,42 % 0,03649067
TOPLAM GİDERLER
10.275.368,96 % 1,59329982
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
644.911.197 % 1,59329982



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/807499


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Yarım 949 973 16,18  
Çeyrek 476 487 8,09  
Gümüş.Ons 18,07 18,11 0,08  
Gümüş Gr. 3,47 3,48 0,03  
B. Petrol 68,14 68,14 1,89  
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