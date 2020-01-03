GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bilgileri-31.12.2019Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri6.656,16 % 0,00572856Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri360,53 % 0,00031029Bağımsız Denetim Ücreti18.343,1 % 0,01578682Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri17.949,67 % 0,01544822Fon Yönetim Ücreti2.184.182,94 % 1,8797974Hisse Senedi Komisyonu5.565,75 % 0,00479011Tahvil Bono Komisyonu1.715,47 % 0,0014764Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar0 % 0Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler27.608,31 % 0,02376084TOPLAM GİDERLER2.262.381,93 % 1,94709866DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ116.192.465 % 1,94709866http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/807502BIST