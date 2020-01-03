GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bilgileri-31.12.2019Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri8.524,42 % 0,00070993Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri360,53 % 0,00003003Bağımsız Denetim Ücreti27.553 % 0,00229466Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri125.127,87 % 0,01042084Fon Yönetim Ücreti22.571.616,43 % 1,87979851Hisse Senedi Komisyonu45.764,05 % 0,0038113Tahvil Bono Komisyonu51.906,98 % 0,00432289Gecelik Ters Repo Komisyonu30.167,4 % 0,00251239Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu781,2 % 0,00006506Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar0 % 0Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler229.968,16 % 0,0191521TOPLAM GİDERLER23.091.770,04 % 1,92311769DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ1.200.746.588 % 1,92311769http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/807503BIST