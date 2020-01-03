GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

03.01.2020 18:00
GÜNCEL HABERLER



GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
.
Açıklama

Fon Gider Bilgileri-31.12.2019
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
4.173,94 % 0,00423979
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
360,53 % 0,00036622
Bağımsız Denetim Ücreti
18.343,1 % 0,01863251
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
19.191,38 % 0,01949417
Fon Yönetim Ücreti
2.191.977,22 % 2,22656083
Hisse Senedi Komisyonu
91.954,46 % 0,09340526
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
11.727,83 % 0,01191286
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
1.784,11 % 0,00181226
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
0 % 0
Türev Araçlar Komisyonu
211,69 % 0,00021503
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
33.805,41 % 0,03433877
TOPLAM GİDERLER
2.373.529,67 % 2,4109777
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
98.446.770 % 2,4109777



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/807504


BIST



uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:05113.684
Değişim :  -1,94% |  -2.248,04
Açılış :  115.143  
Önceki Kapanış :  115.932  
En Yüksek
115.571 En Düşük
112.617
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
BTCIM 3,98 70.926.620 % 19,88  
MEPET 2,28 91.455.508 % 13,43  
ARENA 9,31 41.008.009 % 12,44  
ARTI 0,89 117.811 % 9,88  
VKING 2,36 11.803.569 % 9,77  
daha fazla
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,8018 7,8409 % -0,01  
Frank 6,1342 6,1711 % 0,44  
Riyal 1,5882 1,5962 % 0,31  
daha fazla
Alış Satış %  
Altın Ons 1.548 1.548 19,54  
Altın Gr. 298 298 5,10  
Cumhuriyet 1.970 2.000 31,00  
Tam 1.963 2.012 33,45  
Yarım 949 973 16,18  
Çeyrek 476 487 8,09  
Gümüş.Ons 18,07 18,11 0,08  
Gümüş Gr. 3,48 3,48 0,03  
B. Petrol 68,00 68,00 1,75  
Seans Raporu
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru