GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bilgileri-31.12.2019Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri4.173,94 % 0,00423979Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri360,53 % 0,00036622Bağımsız Denetim Ücreti18.343,1 % 0,01863251Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri19.191,38 % 0,01949417Fon Yönetim Ücreti2.191.977,22 % 2,22656083Hisse Senedi Komisyonu91.954,46 % 0,09340526Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu11.727,83 % 0,01191286Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu1.784,11 % 0,00181226Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar0 % 0Türev Araçlar Komisyonu211,69 % 0,00021503Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler33.805,41 % 0,03433877TOPLAM GİDERLER2.373.529,67 % 2,4109777DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ98.446.770 % 2,4109777http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/807504BIST