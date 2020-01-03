GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bilgileri-31.12.2019Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri1.593 % 0,00007746Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri679,13 % 0,00003302Bağımsız Denetim Ücreti27.553 % 0,00133985Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri215.968,92 % 0,01050217Fon Yönetim Ücreti45.787.541,3 % 2,22656337Hisse Senedi Komisyonu527.429,57 % 0,02564792Tahvil Bono Komisyonu12.430,45 % 0,00060447Gecelik Ters Repo Komisyonu264.922,23 % 0,01288268Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu139.147,8 % 0,0067665Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar203.414,46 % 0,00989167Türev Araçlar Komisyonu1.108.719,21 % 0,05391496Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler783.472,77 % 0,03809883TOPLAM GİDERLER49.072.871,84 % 2,38632291DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ2.056.422.102 % 2,38632291http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/807505BIST