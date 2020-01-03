GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bilgileri-31.12.2019Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri2.531,93 % 0,00316706Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri360,53 % 0,00045097Bağımsız Denetim Ücreti13.983 % 0,01749062Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri18.222,73 % 0,02279388Fon Yönetim Ücreti787.876,7 % 0,98551445Hisse Senedi Komisyonu90.203,34 % 0,11283072Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu7.385,2 % 0,00923777Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu196,73 % 0,00024608Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar0 % 0Türev Araçlar Komisyonu8.985,61 % 0,0