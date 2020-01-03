GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bilgileri-31.12.2019Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni GiderleriBağımsız Denetim Ücreti27.553 % 0,00154948Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri264.669,79 % 0,01488407Fon Yönetim Ücreti18.822.508,58 % 1,05850964Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu8.471,27 % 0,00047639Gecelik Ters Repo Komisyonu2.439.509,14 % 0,13718915Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu30.765,71 % 0,00173015Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar0 % 0Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler1.667.450,74 % 0,09377138TOPLAM GİDERLER23.264.545,9 % 1,30831371DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ1.778.208.521 % 1,30831371http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/807506BIST