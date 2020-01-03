GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bilgileri-31.12.2019Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri5.122,59 % 0,00036361Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri360,53 % 0,00002559Bağımsız Denetim Ücreti27.553 % 0,00195577Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri178.016,07 % 0,01263597Fon Yönetim Ücreti26.482.650,92 % 1,87979695Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu87.951,36 % 0,00624298Gecelik Ters Repo Komisyonu154.764,11 % 0,0109855Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu59.763,71 % 0,00424216Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar0 % 0Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler488.923,2 % 0,03470485TOPLAM GİDERLER27.485.105,49 % 1,95095339DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ1.408.803.802 % 1,95095339http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/807507BIST