GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bilgileri-31.12.2019Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri1.593 % 0,00015777Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri679,13 % 0,00006726Bağımsız Denetim Ücreti25.193 % 0,00249514Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri139.747,91 % 0,01384076Fon Yönetim Ücreti15.110.225,09 % 1,49653049Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu129.438,17 % 0,01281967Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu20.810,4 % 0,00206108Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar658,29 % 0,0000652Türev Araçlar Komisyonu94.437,96 % 0,00935322Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler250.879,89 % 0,02484737TOPLAM GİDERLER15.773.662,84 % 1,56223797DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ1.009.683.742 % 1,56223797http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/807508BIST