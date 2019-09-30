GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
30.09.2019 16:07
GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Risk Değeri 4
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/789214
BIST
11:19104.757
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -276,47
|Açılış
|: 105.275
|
|Önceki Kapanış
|: 105.033
|
105.297
En Düşük
104.596
11:195,6869
En Yüksek
|Değişim
|: 0,69%
|| 0,0390
|Açılış
|: 5,6710
|
|Önceki Kapanış
|: 5,6380
|
5,6919
En Düşük
5,6420
11:196,1952
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 0,0356
|Açılış
|: 6,1700
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1450
|
6,2002
En Düşük
6,1495
11:19266,56
En Yüksek
|Değişim
|: -0,32%
|| -0,86
|Açılış
|: 266,56
|
|Önceki Kapanış
|: 267,42
|
267,91
En Düşük
265,73