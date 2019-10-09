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GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

09.10.2019 15:50
GÜNCEL HABERLER

GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

Fona İlişkin Bilgiler
Fon Portföyüne Dahil Edilecek Vadeli İşlem Sözleşmelerine İlişkin İlkeler Hangi tür vadeli işlem sözleşmelerine taraf olunacağı
Yurt içi ve G20 üyesi ülkeler ile gelişmekte olan ülkelerin borsalarında işlem gören ortaklık payı, döviz/kur, kıymetli madenler, faiz, finansal endeksler ve fon portföyüne alınabilecek diğer varlıklara dayalı türev araç (vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri), varant ve sertifikaları, ileri valörlü tahvil/ bono ve altın alım işlemleri, riskten korunma amacıyla ise borsa dışı türev araç, forward ve swap sözleşmeleri

Sözleşmelere hangi amaçla taraf olunacağı
riskten korunması ve/veya yatırım amacıyla

Sözleşmelere konu varlıkların nasıl belirleneceği
Fonun yatırım stratejisine ve karşılaştırma ölçütüne uygun olarak

Olası riskler
Vadeli işlem ve türev araçlar için dayanak varlığın spot ve türev piyasalarındaki fiyat hareketlerinin birbirini yakından izlemesi beklenir. Spot ve türev piyasaların fiyat ilişkilerindeki olası bozulmalar alınan pozisyonların beklenen getiri ya da korumayı sağlamasına engel olabilir.
Bazı türev araç değerlemeleri dayanak varlığın fiyat değişiminden çok farklı davranabilir. Değerlemeler dayanak varlık fiyat değişiminin yanı sıra oynaklık, temerrüt risk primi, vadeye kalan gün sayısı, faiz oranlarındaki değişimler gibi farklı parametrelere de bağlı olabilir. Değerleme ve kaldıraç durumuna bağlı olarak yatırılan teminatların üzerinde kayıplar görülebilir. Olumsuz piyasa koşullarında ya da sistemsel aksaklık durumlarında ters pozisyon alarak pozisyonu kapatmak ve zarar kesmek mümkün olmayabilir.
Borsa dışı sözleşmelerin karşı tarafları mali sıkıntı yaşamalarına ya da mücbir sebeplere bağlı olarak sözleşmeden kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getiremeyebilir.

Toplam açık pozisyon miktarının fon toplam değerine oranı için belirlenen üst limit
İlgili yatırım bandının üst limiti

Borsa dışında taraf olunacak vadeli işlem sözleşmelerine ilişkin değerleme esasları
Borsa dışında vadeli işlem sözleşmelerine SPK düzenlemeleri doğrultusunda taraf olunabilecektir ve bu sözleşmelere ilişkin olarak Fon Kurulu tarafından belirlenen değerleme esasları dikkate alınacaktır.






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/791837


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