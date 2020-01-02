GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
02.01.2020 13:25
GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Yatırım Stratejisi Fon'un yatırım stratejisi: Fon, portföyünün en az %80'ini kamu borçlanma araçlarına ve kamu borçlanma araçlarının konu olduğu ters repo işlemlerine yatırarak faiz geliri elde etmeyi hedefler.
Bunlara ek olarak izahnamenin 2.4. maddesindeki tabloda yer alan para ve sermaye piyasası araçlarına, belirlenen sınırlar çerçevesinde yatırım yapılır.
Fon Karşılaştırma Ölçütü
Karşılaştırma Ölçütü Karşılaştırma Ölçütünün Oranı (%) Ölçütün Belirlenmesine İlişk. Fon Kurulu Karar Tar. ve Say.
BIST-KYD DIBS TUM 85 16.09.2019
BIST-KYD REPO (BRUT) 5 16.09.2019
BIST-KYD 1 AYLIK MEVDUAT TL 5 16.09.2019
BIST-KYD OSBA SABIT 5 16.09.2019
Fonun Yatırım Stratejisi - Bant Aralıkları
Yatırım Yapılan Sermaye Piyasası Araçları İlgili Yatırım Stratejisinin Bant Aralığı (%) Açıklama
DİĞER 80-100 Kamu Borçlanma Araçları ve Kamu Borçlanma Araçlarının Konu Olduğu Ters Repo
DİĞER 0-20 Kamu ve Özel Sektör Dış Borçlanma Araçları (Eurobond)
BORÇLANMA ARAÇLARI-Yurtiçi Özel Sektör Borçlanma Araçları (TL) 0-20
KİRA SERTİFİKALARI-Yurtiçi Kamu Kira Sertifikaları (TL veya Döviz) 0-20
Ters Repo İşlemleri 0-10
Mevduat/Katılma Hesapları (TL, Altın veya Döviz) 0-20 TL, Döviz
Takasbank Para Piyasası ve Yurtiçi Organize Para Piyasası İşlemleri 0-10
Yapılandırılmış Yatırım Araçları 0-10
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/806540
BIST
14:13115.171
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 746,40
|Açılış
|: 114.903
|
|Önceki Kapanış
|: 114.425
|
115.488
En Düşük
114.566
14:135,9580
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0112
|Açılış
|: 5,9570
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9510
|
5,9587
En Düşük
5,9430
14:136,6757
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0063
|Açılış
|: 6,6640
|
|Önceki Kapanış
|: 6,6750
|
6,6947
En Düşük
6,6601
14:13291,45
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 1,28
|Açılış
|: 291,44
|
|Önceki Kapanış
|: 290,17
|
291,60
En Düşük
290,00
BIST En Aktif Hisseler
|TKNSA
|4,89
|128.262.367
|% 16,43
|
|DURDO
|15,70
|8.095.435
|% 11,82
|
|SANFM
|5,52
|2.578.766
|% 10,40
|
|CRFSA
|5,19
|81.632.507
|% 10,19
|
|YBTAS
|3.239,50
|102.599
|% 10,00
|
|NIBAS
|5,50
|110.027
|% -11,29
|
|EGCYO
|0,29
|61.889
|% -9,38
|
|IHGZT
|6,25
|6.999.064
|% -8,22
|
|EGCEY
|0,36
|105.936
|% -7,69
|
|MEMSA
|0,30
|187.176
|% -6,25
|
|THYAO
|14,62
|749.081.191
|% 1,11
|
|PETKM
|3,85
|466.600.599
|% 1,05
|
|KOZAA
|10,49
|393.453.337
|% 4,59
|
|IPEKE
|8,46
|388.404.433
|% 9,59
|
|HALKB
|6,07
|378.060.216
|% 2,71
|
|KRDMD
|2,72
|375.975.634
|% 2,26
|
|ISGYO
|1,79
|237.696.110
|% 1,70
|
|PETKM
|3,85
|466.600.599
|% 1,05
|
|ODAS
|2,18
|239.889.103
|% 3,81
|
|EKGYO
|1,49
|139.992.528
|% 2,05
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8413
|7,8807
|% -0,18
|
|Frank
|6,1171
|6,1540
|% -0,11
|
|Riyal
|1,5834
|1,5913
|% 0,17
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.522
|1.522
|4,35
|
|Altın Gr.
|291
|292
|1,37
|
|Cumhuriyet
|1.929
|1.959
|4,00
|
|Tam
|1.922
|1.970
|3,20
|
|Yarım
|929
|953
|1,54
|
|Çeyrek
|466
|477
|0,77
|
|Gümüş.Ons
|17,89
|17,94
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|3,43
|3,44
|0,02
|
|B. Petrol
|66,22
|66,22
|0,22
|