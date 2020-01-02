GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

02.01.2020 13:25
GÜNCEL HABERLER



GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Yatırım Stratejisi Fon'un yatırım stratejisi: Fon, portföyünün en az %80'ini kamu borçlanma araçlarına ve kamu borçlanma araçlarının konu olduğu ters repo işlemlerine yatırarak faiz geliri elde etmeyi hedefler.
Bunlara ek olarak izahnamenin 2.4. maddesindeki tabloda yer alan para ve sermaye piyasası araçlarına, belirlenen sınırlar çerçevesinde yatırım yapılır.


Fon Karşılaştırma Ölçütü
Karşılaştırma Ölçütü Karşılaştırma Ölçütünün Oranı (%) Ölçütün Belirlenmesine İlişk. Fon Kurulu Karar Tar. ve Say.
BIST-KYD DIBS TUM 85 16.09.2019
BIST-KYD REPO (BRUT) 5 16.09.2019
BIST-KYD 1 AYLIK MEVDUAT TL 5 16.09.2019
BIST-KYD OSBA SABIT 5 16.09.2019

Fonun Yatırım Stratejisi - Bant Aralıkları
Yatırım Yapılan Sermaye Piyasası Araçları İlgili Yatırım Stratejisinin Bant Aralığı (%) Açıklama
DİĞER 80-100 Kamu Borçlanma Araçları ve Kamu Borçlanma Araçlarının Konu Olduğu Ters Repo
DİĞER 0-20 Kamu ve Özel Sektör Dış Borçlanma Araçları (Eurobond)
BORÇLANMA ARAÇLARI-Yurtiçi Özel Sektör Borçlanma Araçları (TL) 0-20
KİRA SERTİFİKALARI-Yurtiçi Kamu Kira Sertifikaları (TL veya Döviz) 0-20
Ters Repo İşlemleri 0-10
Mevduat/Katılma Hesapları (TL, Altın veya Döviz) 0-20 TL, Döviz
Takasbank Para Piyasası ve Yurtiçi Organize Para Piyasası İşlemleri 0-10
Yapılandırılmış Yatırım Araçları 0-10




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/806540


BIST



uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
14:13115.171
Değişim :  0,65% |  746,40
Açılış :  114.903  
Önceki Kapanış :  114.425  
En Yüksek
115.488 En Düşük
114.566
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
TKNSA 4,89 128.262.367 % 16,43  
DURDO 15,70 8.095.435 % 11,82  
SANFM 5,52 2.578.766 % 10,40  
CRFSA 5,19 81.632.507 % 10,19  
YBTAS 3.239,50 102.599 % 10,00  
daha fazla
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,8413 7,8807 % -0,18  
Frank 6,1171 6,1540 % -0,11  
Riyal 1,5834 1,5913 % 0,17  
daha fazla
Alış Satış %  
Altın Ons 1.522 1.522 4,35  
Altın Gr. 291 292 1,37  
Cumhuriyet 1.929 1.959 4,00  
Tam 1.922 1.970 3,20  
Yarım 929 953 1,54  
Çeyrek 466 477 0,77  
Gümüş.Ons 17,89 17,94 0,06  
Gümüş Gr. 3,43 3,44 0,02  
B. Petrol 66,22 66,22 0,22  
Seans Raporu
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru