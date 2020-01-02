GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
02.01.2020 13:25
GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Yatırım Stratejisi Fon, orta ve uzun vadede TL mevduat getirisi üzerinde bir getiri sağlamayı hedeflemektedir. Bu hedef doğrultusunda hem yurt içi hem de G20 üyesi ülkeler ile gelişmekte olan ülkelerde, TL ve dövize endeksli sermaye piyasası araçlarına yatırım yapmak suretiyle orta ve uzun vadede TL bazında mutlak getiri sağlamayı hedeflemektedir. Fon, olumsuz piyasa koşullarında yatırımcıların uğrayabileceği olası zararları azaltabilmek amacıyla yurt içi ve G20 üyesi ülkeler ile gelişmekte olan ülkelerde ortaklık payı, faiz, döviz/kur, kıymetli maden, endeks ve sermaye piyasası araçlarına dayalı kontratlara dayalı vadeli işlem sözleşmelerinde kısa pozisyon alarak, bu varlıklardaki spot ve türev pozisyonların toplamının fon toplam değerine oranı -%20'ye kadar düşürülebilir. Yabancı yatırım araçları fon portföyüne dahil edilebilir. Ancak, fon portföyüne dahil edilen yabancı para ve sermaye piyasası araçları fon portföy değerinin %50'si ve fazlası olamaz.
Ayrıca, Fon portföyüne dahil edilen yerli ve yabancı ihraççıların döviz cinsinden ihraç edilmiş para ve sermaye piyasası araçları Fon portföy değerinin devamlı olarak %80'i ve fazlası olamaz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/806541
BIST
14:12115.169
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 744,24
|Açılış
|: 114.903
|
|Önceki Kapanış
|: 114.425
|
115.488
En Düşük
114.566
14:125,9593
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0125
|Açılış
|: 5,9570
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9510
|
5,9593
En Düşük
5,9430
14:126,6756
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0062
|Açılış
|: 6,6640
|
|Önceki Kapanış
|: 6,6750
|
6,6947
En Düşük
6,6601
14:12291,46
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 1,29
|Açılış
|: 291,46
|
|Önceki Kapanış
|: 290,17
|
291,60
En Düşük
290,00
BIST En Aktif Hisseler
|TKNSA
|4,89
|128.312.525
|% 16,43
|
|DURDO
|15,70
|8.114.133
|% 11,82
|
|CRFSA
|5,20
|81.795.539
|% 10,40
|
|SAMAT
|1,97
|17.574.880
|% 10,06
|
|YBTAS
|3.239,50
|102.599
|% 10,00
|
|NIBAS
|5,50
|110.027
|% -11,29
|
|EGCYO
|0,29
|61.889
|% -9,38
|
|IHGZT
|6,25
|7.006.495
|% -8,22
|
|EGCEY
|0,36
|105.936
|% -7,69
|
|MEMSA
|0,30
|187.176
|% -6,25
|
|THYAO
|14,62
|749.175.312
|% 1,11
|
|PETKM
|3,85
|467.248.224
|% 1,05
|
|KOZAA
|10,50
|401.727.661
|% 4,69
|
|IPEKE
|8,49
|397.868.143
|% 9,97
|
|HALKB
|6,07
|378.801.416
|% 2,71
|
|KRDMD
|2,73
|376.006.292
|% 2,63
|
|ISGYO
|1,78
|237.753.966
|% 1,14
|
|PETKM
|3,85
|467.248.224
|% 1,05
|
|ODAS
|2,18
|240.113.067
|% 3,81
|
|EKGYO
|1,49
|140.015.944
|% 2,05
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8448
|7,8841
|% -0,14
|
|Frank
|6,1188
|6,1556
|% -0,08
|
|Riyal
|1,5835
|1,5914
|% 0,18
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.522
|1.522
|4,28
|
|Altın Gr.
|291
|292
|1,37
|
|Cumhuriyet
|1.929
|1.959
|4,00
|
|Tam
|1.922
|1.970
|3,20
|
|Yarım
|929
|953
|1,54
|
|Çeyrek
|466
|477
|0,77
|
|Gümüş.Ons
|17,90
|17,94
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|3,43
|3,44
|0,02
|
|B. Petrol
|66,25
|66,25
|0,25
|
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