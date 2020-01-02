GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
02.01.2020 13:26
GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Türü Değişken Fon
Fonun Yatırım Stratejisi Fon, değişen piyasa koşullarına göre temel olarak gelişmiş ülke hisse senedi piyasaları, Türk kamu ve özel sektör şirketleri tarafından ihraç edilen eurobondlar, döviz tevdiat hesapları ve altın gibi döviz cinsi enstrümanlara yatırım yapmayı hedefler. Fon, ayrıca, yurt içi borçlanma araçları ve para piyasası gibi Türk Lirasına dayalı enstrümanlara da yatırım yapar.
Fonun amacı yurt dışı ve yurt içindeki varlıklar arasında uygun dağılım ile yatırımcının potansiyel kazancını uzun vadede yükseltmektir.
Fon portföy değerinin en fazla %50?si yabancı para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılabilir. Ayrıca, Fon portföy değerinin %80?i ve fazlası devamlı olarak döviz cinsinden ihraç edilmiş para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılamaz.
Bunlara ek olarak izahnamenin 2.4. maddesindeki tabloda yer alan para ve sermaye piyasası araçlarına, belirlenen sınırlar çerçevesinde yatırım yapılır.
Fon Karşılaştırma Ölçütü
Karşılaştırma Ölçütü Karşılaştırma Ölçütünün Oranı (%) Ölçütün Belirlenmesine İlişk. Fon Kurulu Karar Tar. ve Say.
NASDAQ COMPOSITE RETURN 40 16.09.2019
BIST-KYD 1 AYLIK MEVDUAT USD 15 16.09.2019
BIST-KYD DIBS 365 GUN 15 16.09.2019
BIST-KYD KAMU EUROBOND USD (TL) 10 16.09.2019
BIST-KYD ALTIN FIYAT AGIRLIKLI ORTALAMA 10 16.09.2019
BIST-KYD REPO (BRUT) 10 16.09.2019
Fonun Yatırım Stratejisi - Bant Aralıkları
Yatırım Yapılan Sermaye Piyasası Araçları İlgili Yatırım Stratejisinin Bant Aralığı (%) Açıklama
DİĞER 0-50 Kamu ve Özel Sektör Dış Borçlanma Araçları (Eurobond)
DİĞER 0-50 Kamu ve Özel Sektör İç Borçlanma Araçları
DİĞER 0-50 Kamu ve Özel Sektör Kira Sertifikaları (TL-Döviz)
DİĞER 0-50 Yabancı Kamu ve Özel Sektör Borçlanma Araçları
DİĞER 0-50 Yabancı Ortaklık Payları ve Amerikan (ADR) ve Global (GDR) Depo Sertifikaları
DİĞER 0-50 Altın ve Diğer Kıymetli Madenler ile Bunlara Dayalı Sermaye Piyasası Araçları
DİĞER 0-50 Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
Gelire Endeksli Senetler (TL veya Döviz) 0-50 TL - Döviz
Gelir Ortaklığı Senetleri 0-50 TL - Döviz
DİĞER 0-25 Vadeli Mevduat / Katılma Hesabı (TL-Döviz)
DİĞER 0-20 Yerli/Yabancı Yatırım fonu katılma payları, yerli/yabancı borsa yatırım fonu katılma payları
Aracı Kuruluş ve Ortaklık Varantı, Sertifikalar 0-15
Ters Repo İşlemleri 0-10
Takasbank Para Piyasası ve Yurtiçi Organize Para Piyasası İşlemleri 0-10
DİĞER 0-10 Gayrimenkul Sertifikası ve Gayrimenkule Dayalı Sermaye Piyasası Araçları
Yapılandırılmış Yatırım Araçları 0-10
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/806542
BIST