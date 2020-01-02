GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

02.01.2020 13:26
GÜNCEL HABERLER



GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Türü Değişken Fon
Fonun Yatırım Stratejisi Fon, değişen piyasa koşullarına göre temel olarak gelişmiş ülke hisse senedi piyasaları, Türk kamu ve özel sektör şirketleri tarafından ihraç edilen eurobondlar, döviz tevdiat hesapları ve altın gibi döviz cinsi enstrümanlara yatırım yapmayı hedefler. Fon, ayrıca, yurt içi borçlanma araçları ve para piyasası gibi Türk Lirasına dayalı enstrümanlara da yatırım yapar.
Fonun amacı yurt dışı ve yurt içindeki varlıklar arasında uygun dağılım ile yatırımcının potansiyel kazancını uzun vadede yükseltmektir.
Fon portföy değerinin en fazla %50?si yabancı para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılabilir. Ayrıca, Fon portföy değerinin %80?i ve fazlası devamlı olarak döviz cinsinden ihraç edilmiş para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılamaz.
Bunlara ek olarak izahnamenin 2.4. maddesindeki tabloda yer alan para ve sermaye piyasası araçlarına, belirlenen sınırlar çerçevesinde yatırım yapılır.


Fon Karşılaştırma Ölçütü
Karşılaştırma Ölçütü Karşılaştırma Ölçütünün Oranı (%) Ölçütün Belirlenmesine İlişk. Fon Kurulu Karar Tar. ve Say.
NASDAQ COMPOSITE RETURN 40 16.09.2019
BIST-KYD 1 AYLIK MEVDUAT USD 15 16.09.2019
BIST-KYD DIBS 365 GUN 15 16.09.2019
BIST-KYD KAMU EUROBOND USD (TL) 10 16.09.2019
BIST-KYD ALTIN FIYAT AGIRLIKLI ORTALAMA 10 16.09.2019
BIST-KYD REPO (BRUT) 10 16.09.2019

Fonun Yatırım Stratejisi - Bant Aralıkları
Yatırım Yapılan Sermaye Piyasası Araçları İlgili Yatırım Stratejisinin Bant Aralığı (%) Açıklama
DİĞER 0-50 Kamu ve Özel Sektör Dış Borçlanma Araçları (Eurobond)
DİĞER 0-50 Kamu ve Özel Sektör İç Borçlanma Araçları
DİĞER 0-50 Kamu ve Özel Sektör Kira Sertifikaları (TL-Döviz)
DİĞER 0-50 Yabancı Kamu ve Özel Sektör Borçlanma Araçları
DİĞER 0-50 Yabancı Ortaklık Payları ve Amerikan (ADR) ve Global (GDR) Depo Sertifikaları
DİĞER 0-50 Altın ve Diğer Kıymetli Madenler ile Bunlara Dayalı Sermaye Piyasası Araçları
DİĞER 0-50 Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
Gelire Endeksli Senetler (TL veya Döviz) 0-50 TL - Döviz
Gelir Ortaklığı Senetleri 0-50 TL - Döviz
DİĞER 0-25 Vadeli Mevduat / Katılma Hesabı (TL-Döviz)
DİĞER 0-20 Yerli/Yabancı Yatırım fonu katılma payları, yerli/yabancı borsa yatırım fonu katılma payları
Aracı Kuruluş ve Ortaklık Varantı, Sertifikalar 0-15
Ters Repo İşlemleri 0-10
Takasbank Para Piyasası ve Yurtiçi Organize Para Piyasası İşlemleri 0-10
DİĞER 0-10 Gayrimenkul Sertifikası ve Gayrimenkule Dayalı Sermaye Piyasası Araçları
Yapılandırılmış Yatırım Araçları 0-10




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/806542


BIST



uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
14:12115.171
Değişim :  0,65% |  746,20
Açılış :  114.903  
Önceki Kapanış :  114.425  
En Yüksek
115.488 En Düşük
114.566
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
TKNSA 4,89 128.312.525 % 16,43  
DURDO 15,70 8.114.133 % 11,82  
CRFSA 5,20 81.795.539 % 10,40  
SAMAT 1,97 17.574.880 % 10,06  
YBTAS 3.239,50 102.599 % 10,00  
daha fazla
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,8448 7,8841 % -0,14  
Frank 6,1188 6,1556 % -0,08  
Riyal 1,5835 1,5914 % 0,18  
daha fazla
Alış Satış %  
Altın Ons 1.521 1.522 4,31  
Altın Gr. 291 291 1,27  
Cumhuriyet 1.929 1.959 4,00  
Tam 1.922 1.970 2,80  
Yarım 929 953 1,35  
Çeyrek 466 476 0,67  
Gümüş.Ons 17,90 17,95 0,07  
Gümüş Gr. 3,43 3,44 0,02  
B. Petrol 66,24 66,24 0,24  
Seans Raporu
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru