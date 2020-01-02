GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fona İlişkin BilgilerFonun Türü Değişken FonFonun Yatırım Stratejisi Fon, değişen piyasa koşullarına göre temel olarak gelişmiş ülke hisse senedi piyasaları, Türk kamu ve özel sektör şirketleri tarafından ihraç edilen eurobondlar, döviz tevdiat hesapları ve altın gibi döviz cinsi enstrümanlara yatırım yapmayı hedefler. Fon, ayrıca, yurt içi borçlanma araçları ve para piyasası gibi Türk Lirasına dayalı enstrümanlara da yatırım yapar.Fonun amacı yurt dışı ve yurt içindeki varlıklar arasında uygun dağılım ile yatırımcının potansiyel kazancını uzun vadede yükseltmektir.Fon portföy değerinin en fazla %50?si yabancı para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılabilir. Ayrıca, Fon portföy değerinin %80?i ve fazlası devamlı olarak döviz cinsinden ihraç edilmiş para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılamaz.Bunlara ek olarak izahnamenin 2.4. maddesindeki tabloda yer alan para ve sermaye piyasası araçlarına, belirlenen sınırlar çerçevesinde yatırım yapılır.Fon Karşılaştırma ÖlçütüKarşılaştırma Ölçütü Karşılaştırma Ölçütünün Oranı (%) Ölçütün Belirlenmesine İlişk. Fon Kurulu Karar Tar. ve Say.NASDAQ COMPOSITE RETURN 40 16.09.2019BIST-KYD 1 AYLIK MEVDUAT USD 15 16.09.2019BIST-KYD DIBS 365 GUN 15 16.09.2019BIST-KYD KAMU EUROBOND USD (TL) 10 16.09.2019BIST-KYD ALTIN FIYAT AGIRLIKLI ORTALAMA 10 16.09.2019BIST-KYD REPO (BRUT) 10 16.09.2019Fonun Yatırım Stratejisi - Bant AralıklarıYatırım Yapılan Sermaye Piyasası Araçları İlgili Yatırım Stratejisinin Bant Aralığı (%) AçıklamaDİĞER 0-50 Kamu ve Özel Sektör Dış Borçlanma Araçları (Eurobond)DİĞER 0-50 Kamu ve Özel Sektör İç Borçlanma AraçlarıDİĞER 0-50 Kamu ve Özel Sektör Kira Sertifikaları (TL-Döviz)DİĞER 0-50 Yabancı Kamu ve Özel Sektör Borçlanma AraçlarıDİĞER 0-50 Yabancı Ortaklık Payları ve Amerikan (ADR) ve Global (GDR) Depo SertifikalarıDİĞER 0-50 Altın ve Diğer Kıymetli Madenler ile Bunlara Dayalı Sermaye Piyasası AraçlarıDİĞER 0-50 Varlığa Dayalı Menkul KıymetlerGelire Endeksli Senetler (TL veya Döviz) 0-50 TL - DövizGelir Ortaklığı Senetleri 0-50 TL - DövizDİĞER 0-25 Vadeli Mevduat / Katılma Hesabı (TL-Döviz)DİĞER 0-20 Yerli/Yabancı Yatırım fonu katılma payları, yerli/yabancı borsa yatırım fonu katılma paylarıAracı Kuruluş ve Ortaklık Varantı, Sertifikalar 0-15Ters Repo İşlemleri 0-10Takasbank Para Piyasası ve Yurtiçi Organize Para Piyasası İşlemleri 0-10DİĞER 0-10 Gayrimenkul Sertifikası ve Gayrimenkule Dayalı Sermaye Piyasası AraçlarıYapılandırılmış Yatırım Araçları 0-10http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/806542BIST