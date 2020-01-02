GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
02.01.2020 13:27
GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Yatırım Stratejisi Fon, bireysel emeklilik sistemindeki katılımcıların devlet katkı tutarlarının değerlendirilmesi amacı ile kurulmuştur. Fon portföyünün en az %70'i ilgisine göre Bakanlıkça veya Hazine Müsteşarlığı Varlık Kiralama Şirketlerince ihraç edilen Türk Lirası cinsinden kira sertifikalarından veya gelir ortaklığı senetlerinden oluşturulmaktadır. Fon portföyüne en az %10, en fazla %15 oranında Borsa İstanbul A.Ş. tarafından hesaplanan katılım endekslerindeki paylar alınabilir. Ayrıca, fon portföyünün en fazla %20'si oranında, katılım bankalarında açılan Türk Lirası cinsinden (kar ve zarara) katılma hesabına, en fazla %15'i oranlarında Türk Lirası cinsinden borsada işlem görmek kaydıyla kaynak kuruluşu bankalar olan varlık kiralama şirketlerince ihraç edilen kira sertifikalarına veya Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yetkilendirilmiş derecelendirme kuruluşları tarafından yatırım yapılabilir seviyeye denk gelen derecelendirme notuna sahip teminatlı menkul kıymetler ile varlık veya ipoteğe dayalı menkul kıymetlere, yer verilebilir. Fon portföyünün en fazla %5'lik kısmı ise, borsa ve borsa dışı vaad sözleşmelerinde değerlendirilebilir.
Fon portföyüne ihraççısının/kurucusunun icazet aldığı sermaye piyasası araçları dahil edilir.
Bunlara ek olarak izahnamenin (2.4.) nolu maddesindeki tabloda yer alan para ve sermaye piyasası araçlarına, belirlenen sınırlar çerçevesinde yatırım yapılır.
Fon Karşılaştırma Ölçütü
Karşılaştırma Ölçütü Karşılaştırma Ölçütünün Oranı (%) Ölçütün Belirlenmesine İlişk. Fon Kurulu Karar Tar. ve Say.
BIST-KYD KAMU KIRA SERTIFIKALARI 85 24.10.2019
KATILIM 50 GETİRİ 10 24.10.2019
BIST-KYD 1 AYLIK KAR PAYI TL 5 24.10.2019
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/806543
BIST
14:14115.153
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 728,50
|Açılış
|: 114.903
|
|Önceki Kapanış
|: 114.425
|
115.488
En Düşük
114.566
14:145,9592
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0124
|Açılış
|: 5,9570
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9510
|
5,9592
En Düşük
5,9430
14:146,6750
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0056
|Açılış
|: 6,6650
|
|Önceki Kapanış
|: 6,6750
|
6,6947
En Düşük
6,6601
14:14291,47
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 1,30
|Açılış
|: 291,47
|
|Önceki Kapanış
|: 290,17
|
291,60
En Düşük
290,00
BIST En Aktif Hisseler
|TKNSA
|4,89
|128.312.525
|% 16,43
|
|DURDO
|15,70
|8.114.133
|% 11,82
|
|CRFSA
|5,20
|81.795.539
|% 10,40
|
|SAMAT
|1,97
|17.574.880
|% 10,06
|
|YBTAS
|3.239,50
|102.599
|% 10,00
|
|NIBAS
|5,50
|110.027
|% -11,29
|
|EGCYO
|0,29
|61.889
|% -9,38
|
|IHGZT
|6,25
|7.006.495
|% -8,22
|
|EGCEY
|0,36
|105.936
|% -7,69
|
|MEMSA
|0,30
|187.176
|% -6,25
|
|THYAO
|14,62
|749.175.312
|% 1,11
|
|PETKM
|3,85
|467.248.224
|% 1,05
|
|KOZAA
|10,50
|401.727.661
|% 4,69
|
|IPEKE
|8,49
|397.868.143
|% 9,97
|
|HALKB
|6,07
|378.801.416
|% 2,71
|
|KRDMD
|2,73
|376.006.292
|% 2,63
|
|ISGYO
|1,78
|237.753.966
|% 1,14
|
|PETKM
|3,85
|467.248.224
|% 1,05
|
|ODAS
|2,18
|240.113.067
|% 3,81
|
|EKGYO
|1,49
|140.015.944
|% 2,05
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8448
|7,8841
|% -0,14
|
|Frank
|6,1188
|6,1556
|% -0,08
|
|Riyal
|1,5835
|1,5914
|% 0,18
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.521
|1.522
|4,31
|
|Altın Gr.
|291
|291
|1,27
|
|Cumhuriyet
|1.929
|1.959
|4,00
|
|Tam
|1.922
|1.970
|2,80
|
|Yarım
|929
|953
|1,35
|
|Çeyrek
|466
|476
|0,67
|
|Gümüş.Ons
|17,90
|17,95
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|3,43
|3,44
|0,02
|
|B. Petrol
|66,24
|66,24
|0,24
|
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