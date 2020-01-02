GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fona İlişkin BilgilerFonun Yatırım Stratejisi Fon'un yatırım stratejisi: Fon, bireysel emeklilik sistemindeki katılımcıların devlet katkı tutarlarının değerlendirilmesi amacı ile kurulmuştur. Fon portföyünün en az %70'i ilgisine göre Bakanlıkça veya Hazine Müsteşarlığı Varlık Kiralama Şirketlerince ihraç edilen Türk Lirası cinsinden borçlanma araçları, gelir ortaklığı senetleri veya kira sertifikalarından oluşmaktadır. Fon portföyüne en az %10, en fazla %15 oranında BIST 100 endeksi, BIST Sürdürülebilirlik Endeksi, BIST Kurumsal Yönetim Endeksi veya Borsa İstanbul A.Ş. tarafından hesaplanan katılım endekslerindeki paylar alınabilir. Ayrıca fon portföyüne en fazla %20 oranında Türk Lirası cinsinden vadeli mevduat veya katılma hesabı fon portföyünün en fazla %15 oranında ise Türk Lirası cinsinden borsada işlem görmesi kaydıyla bankalar tarafından ihraç edilen borçlanma araçları veya kaynak kuruluşu bankalar olan varlık kiralama şirketlerince ihraç edilen kira sertifikaları veya Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yetkilendirilmiş derecelendirme kuruluşları tarafından yatırım yapılabilir seviyeye denk gelen derecelendirme notuna sahip teminatlı menkul kıymetler ile varlık veya ipoteğe dayalı menkul kıymetler dahil edilebilir. Fon portföyünün en fazla %5'lik kısmı ise BIST repo-ters repo pazarında gerçekleştirilen ters repo, vaad sözleşmeleri ve Takasbank ve/veya yurt içi para piyasası işlemlerinde değerlendirilebilir.Bunlara ek olarak izahnamenin 2.4. maddesindeki tabloda yer alan para ve sermaye piyasası araçlarına, belirlenen sınırlar çerçevesinde yatırım yapılır.Fon Karşılaştırma ÖlçütüKarşılaştırma Ölçütü Karşılaştırma Ölçütünün Oranı (%) Ölçütün Belirlenmesine İlişk. Fon Kurulu Karar Tar. ve Say.BIST-KYD DIBS UZUN 80 24.10.2019BIST-KYD 1 AYLIK MEVDUAT TL 10 24.10.2019BIST 100 GETIRI 10 24.10.2019Fonun Yatırım Stratejisi - Bant AralıklarıYatırım Yapılan Sermaye Piyasası Araçları İlgili Yatırım Stratejisinin Bant Aralığı (%) AçıklamaDİĞER 70-90 Bakanlıkça veya Hazine Müsteşarlığı Varlık Kiralama Şirketlerince ihraç edilen Türk Lirası cinsinden borçlanma araçlarında, gelir ortaklığı senetlerinde veya kira sertifikalarıDİĞER 0-20 Türk Lirası Cinsinden Vadeli Mevduat veya Katılma HesabıDİĞER 0-15 Türk Lirası Cinsinden -Borsada işlem görmesi kaydıyla bankalar tarafından çıkarılan borçlanma araçlarında, kaynak kuruluşu bankalar olan varlık kiralama şirketlerince ihraç edilen kira sertifikaları veya -Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yetkilendirilmiş derecelendirme kuruluşları tarafından yatırım yapılabilir seviyeye denk gelen derecelendirme notuna sahip teminatlı menkul kıymetler ile varlık veya ipoteğe dayalı menkul kıymetler,DİĞER 10-15 BIST 100 Endeksi, BIST Sürdürülebilirlik Endeksi, BIST Kurumsal Yönetim Endeksi veya BIST tarafından hesaplanan katılım endekslerindeki paylarDİĞER 0-5 BIST Repo-Ters Repo Pazarında Gerçekleştirilen Ters Repo, vaad sözleşmeleri ile Takasbank ve/veya yurt içi para piyasası işlemlerihttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/806545BIST