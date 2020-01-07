GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
07.01.2020 13:23
GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
İşletim Gideri ve Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri
Fon İşletim Giderinin Kurucu ile Portföy Yöneticisi Arasındaki Paylaşım Oranı
İlgili Dönem Portföy Yönetim Şirketi Paylaşım Oranı (%) Kurucu Paylaşım Oranı (%)
2018 7,33 92,67
2019 7 93
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/808151
BIST
16:36112.912
En Yüksek
|Değişim
|: 1,35%
|| 1.499,54
|Açılış
|: 112.594
|
|Önceki Kapanış
|: 111.413
|
113.387
En Düşük
112.451
16:365,9776
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0054
|Açılış
|: 5,9780
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9790
|
5,9785
En Düşük
5,9510
16:366,6760
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -0,0108
|Açılış
|: 6,6730
|
|Önceki Kapanış
|: 6,6880
|
6,6940
En Düşük
6,6609
16:36301,03
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,33
|Açılış
|: 301,03
|
|Önceki Kapanış
|: 300,70
|
301,50
En Düşük
298,51
BIST En Aktif Hisseler
|PAGYO
|7,11
|32.528.229
|% 17,91
|
|BRYAT
|66,80
|10.549.905
|% 16,48
|
|DERAS
|4,06
|82.245.447
|% 16,33
|
|DAGHL
|2,88
|15.604.769
|% 14,74
|
|HUBVC
|16,91
|84.261.161
|% 13,49
|
|IZMDC
|7,75
|2.236.677
|% -16,93
|
|IHGZT
|5,47
|624.142
|% -8,53
|
|INFO
|7,50
|9.039
|% -6,13
|
|EGCYH
|0,21
|132.344
|% -4,55
|
|YONGA
|7,76
|14.813
|% -4,55
|
|THYAO
|13,69
|1.647.367.107
|% 1,18
|
|ASELS
|22,18
|407.448.883
|% 0,45
|
|ALBRK
|1,60
|292.466.295
|% 5,26
|
|IPEKE
|9,23
|264.959.742
|% 0,65
|
|PETKM
|3,71
|203.678.874
|% 1,37
|
|ALBRK
|1,60
|292.466.295
|% 5,26
|
|THYAO
|13,69
|1.647.367.107
|% 1,18
|
|EKGYO
|1,42
|127.791.318
|% 1,43
|
|DOHOL
|1,88
|136.675.710
|% 3,87
|
|KRDMD
|2,64
|193.442.515
|% 1,93
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8149
|7,8541
|% -0,31
|
|Frank
|6,1296
|6,1665
|% -0,18
|
|Riyal
|1,5884
|1,5963
|% 0,07
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.568
|1.568
|2,14
|
|Altın Gr.
|301
|301
|0,33
|
|Cumhuriyet
|1.996
|2.026
|-12,00
|
|Tam
|1.987
|2.037
|-12,52
|
|Yarım
|961
|985
|-6,06
|
|Çeyrek
|482
|493
|-3,03
|
|Gümüş.Ons
|18,16
|18,21
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|3,49
|3,49
|0,00
|
|B. Petrol
|68,38
|68,38
|-0,53
|