GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
07.01.2020 13:29
GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
İşletim Gideri ve Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri
Fon İşletim Giderinin Kurucu ile Portföy Yöneticisi Arasındaki Paylaşım Oranı
İlgili Dönem Portföy Yönetim Şirketi Paylaşım Oranı (%) Kurucu Paylaşım Oranı (%)
2013 23.87 76.13
2014 12.29 87.71
2015 23.08 76.92
2016 2,64 97,36
2017 2,36 97,64
2018 6,71 93,29
2019 8,71 91,29
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/808169
BIST
16:37112.919
En Yüksek
|Değişim
|: 1,35%
|| 1.505,87
|Açılış
|: 112.594
|
|Önceki Kapanış
|: 111.413
|
113.387
En Düşük
112.451
16:375,9772
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0050
|Açılış
|: 5,9780
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9790
|
5,9785
En Düşük
5,9510
16:376,6760
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -0,0108
|Açılış
|: 6,6730
|
|Önceki Kapanış
|: 6,6880
|
6,6940
En Düşük
6,6609
16:37301,14
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,44
|Açılış
|: 301,14
|
|Önceki Kapanış
|: 300,70
|
301,50
En Düşük
298,51
BIST En Aktif Hisseler
|PAGYO
|7,10
|32.691.687
|% 17,74
|
|BRYAT
|66,80
|10.578.678
|% 16,48
|
|DERAS
|4,05
|82.285.249
|% 16,05
|
|DAGHL
|2,88
|15.604.769
|% 14,74
|
|HUBVC
|16,86
|84.777.800
|% 13,15
|
|IZMDC
|7,75
|2.236.677
|% -16,93
|
|IHGZT
|5,47
|650.399
|% -8,53
|
|INFO
|7,50
|9.039
|% -6,13
|
|EGCYH
|0,21
|132.344
|% -4,55
|
|YONGA
|7,76
|14.813
|% -4,55
|
|THYAO
|13,67
|1.661.645.574
|% 1,03
|
|ASELS
|22,18
|409.911.560
|% 0,45
|
|ALBRK
|1,60
|293.577.046
|% 5,26
|
|IPEKE
|9,22
|265.285.386
|% 0,55
|
|KRDMD
|2,63
|213.000.740
|% 1,54
|
|ALBRK
|1,60
|293.577.046
|% 5,26
|
|THYAO
|13,67
|1.661.645.574
|% 1,03
|
|EKGYO
|1,42
|132.272.199
|% 1,43
|
|KRDMD
|2,63
|213.000.740
|% 1,54
|
|DOHOL
|1,89
|136.700.964
|% 4,42
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8174
|7,8566
|% -0,28
|
|Frank
|6,1313
|6,1683
|% -0,15
|
|Riyal
|1,5884
|1,5963
|% 0,07
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.566
|1.566
|0,29
|
|Altın Gr.
|301
|301
|0,29
|
|Cumhuriyet
|1.996
|2.026
|-12,00
|
|Tam
|1.988
|2.037
|-12,12
|
|Yarım
|961
|985
|-5,86
|
|Çeyrek
|482
|493
|-2,93
|
|Gümüş.Ons
|18,10
|18,15
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|3,48
|3,48
|-0,00
|
|B. Petrol
|68,34
|68,34
|-0,57
|