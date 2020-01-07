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GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

07.01.2020 13:29
GÜNCEL HABERLER



GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

İşletim Gideri ve Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri
Fon İşletim Giderinin Kurucu ile Portföy Yöneticisi Arasındaki Paylaşım Oranı
İlgili Dönem Portföy Yönetim Şirketi Paylaşım Oranı (%) Kurucu Paylaşım Oranı (%)
2013 7.40 92.60
2014 21.97 78.03
2015 24.24 75.76
2016 3,06 96,94
2017 2,15 97,85
2018 6,33 93,67
2019 9 91




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/808171


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BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
PAGYO 7,11 32.528.229 % 17,91  
BRYAT 66,80 10.549.905 % 16,48  
DERAS 4,06 82.245.447 % 16,33  
DAGHL 2,88 15.604.769 % 14,74  
HUBVC 16,91 84.261.161 % 13,49  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,8149 7,8541 % -0,31  
Frank 6,1296 6,1665 % -0,18  
Riyal 1,5884 1,5963 % 0,07  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.568 1.568 2,14  
Altın Gr. 301 301 0,33  
Cumhuriyet 1.996 2.026 -12,00  
Tam 1.987 2.037 -12,52  
Yarım 961 985 -6,06  
Çeyrek 482 493 -3,03  
Gümüş.Ons 18,16 18,21 0,04  
Gümüş Gr. 3,49 3,49 0,00  
B. Petrol 68,38 68,38 -0,53  
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