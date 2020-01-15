GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
15.01.2020 18:32
GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fon Kurulu, Denetçisi ve Portföy Yöneticileri
Fon Kurulu Üyeleri
Adı Soyadı Görev Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar Bağımsız Üye
Burak Ali GÖÇER Fon Kurulu Başkanı 15.02.2017 24 Hayır
Murat İMAN Fon Kurulu Üyesi 24.03.2016 21 Hayır
Ahmet KARAMAN Fon Kurulu Üyesi 16.09.2015 22 Hayır
Nilgün ŞİMŞEK ATA Fon Kurulu Üyesi 26.06.2018 26 Hayır
Şadiye ÇİMELİ Fon Kurulu Üyesi 27.03.2018 25 Hayır
Metin KILIÇ Fon Kurulu Üyesi 27.03.2018 25 SPK Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı Hayır
Fon Denetçisi
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Talat SOYSAL 26.02.2018 20
Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Ali S. Toydemir 26.02.2018 2010-2017 İş Portföy - Porföy Yöneticisi 2017- devam HSBC Porfföy Yönetimi A.Ş.- Portföy Yöneticisi 12 SPK Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı
Çağlayan Yavuz 26.02.2018 2015-devam HSBC Portföy Yönetimi A.Ş. - Portföy Yöneticisi 21 SPK Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/813031
BIST
18:05120.939
En Yüksek
|Değişim
|: -0,40%
|| -484,56
|Açılış
|: 121.233
|
|Önceki Kapanış
|: 121.423
|
121.804
En Düşük
120.442
18:055,8753
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,0058
|Açılış
|: 5,8810
|
|Önceki Kapanış
|: 5,8850
|
5,9002
En Düşük
5,8690
18:056,5580
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0122
|Açılış
|: 6,5550
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5330
|
6,5670
En Düşük
6,5414
18:05293,55
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,99
|Açılış
|: 293,55
|
|Önceki Kapanış
|: 292,56
|
294,74
En Düşük
292,28
BIST En Aktif Hisseler
|GUSGR
|2,65
|1.468.461.271
|% 19,91
|
|MARTI
|1,17
|161.389.192
|% 15,84
|
|GYHOL
|14,77
|6.147.311
|% 14,94
|
|QNBFB
|51,15
|63.538.015
|% 14,94
|
|DAGHL
|4,16
|10.751.780
|% 14,92
|
|MZHLD
|17,55
|475.841
|% -10,00
|
|EPLAS
|18,98
|312.904
|% -9,96
|
|SNGYO
|1,35
|4.197.646
|% -8,78
|
|MTRYO
|5,49
|102.454
|% -6,95
|
|NIBAS
|4,24
|271.152
|% -5,78
|
|THYAO
|14,70
|2.063.892.128
|% -0,68
|
|GUSGR
|2,65
|1.468.461.271
|% 19,91
|
|KRDMD
|3,09
|954.578.976
|% -0,64
|
|EKGYO
|1,64
|823.354.902
|% 4,46
|
|PETKM
|4,05
|774.153.118
|% -1,94
|
|GUSGR
|2,65
|1.468.461.271
|% 19,91
|
|EKGYO
|1,64
|823.354.902
|% 4,46
|
|KRDMD
|3,09
|954.578.976
|% -0,64
|
|ALBRK
|1,75
|420.900.024
|% 2,34
|
|PETKM
|4,05
|774.153.118
|% -1,94
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,6328
|7,6711
|% -0,03
|
|Frank
|6,0725
|6,1090
|% 0,27
|
|Riyal
|1,5614
|1,5692
|% -0,08
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.554
|1.554
|6,87
|
|Altın Gr.
|293
|293
|0,66
|
|Cumhuriyet
|1.938
|1.952
|-9,00
|
|Tam
|1.935
|1.984
|10,64
|
|Yarım
|935
|960
|5,15
|
|Çeyrek
|469
|480
|2,58
|
|Gümüş.Ons
|17,96
|18,00
|0,17
|
|Gümüş Gr.
|3,39
|3,40
|0,03
|
|B. Petrol
|64,17
|64,17
|-0,32
|
Seans Raporu
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17:59
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BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -303, 23 kaybederek (% -0.26 ) 115, 397
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17:59
MARTI, BAGFS, DENGE değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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