GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fon Kurulu, Denetçisi ve Portföy YöneticileriFon Kurulu ÜyeleriAdı Soyadı Görev Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar Bağımsız ÜyeBurak Ali GÖÇER Fon Kurulu Başkanı 15.02.2017 24 HayırMurat İMAN Fon Kurulu Üyesi 24.03.2016 21 HayırAhmet KARAMAN Fon Kurulu Üyesi 16.09.2015 22 HayırNilgün ŞİMŞEK ATA Fon Kurulu Üyesi 26.06.2018 26 HayırŞadiye ÇİMELİ Fon Kurulu Üyesi 27.03.2018 25 HayırMetin KILIÇ Fon Kurulu Üyesi 27.03.2018 25 SPK Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı HayırFon DenetçisiAdı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan LisanslarTalat SOYSAL 26.02.2018 20Fon Portföy YöneticileriAdı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan LisanslarAli S. Toydemir 26.02.2018 2010-2017 İş Portföy - Porföy Yöneticisi 2017- devam HSBC Porfföy Yönetimi A.Ş.- Portföy Yöneticisi 12 SPK Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar LisansıÇağlayan Yavuz 26.02.2018 2015-devam HSBC Portföy Yönetimi A.Ş. - Portföy Yöneticisi 21 SPK Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansıhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/813031BIST