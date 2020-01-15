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GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

15.01.2020 18:32
GÜNCEL HABERLER



GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

Fon Kurulu, Denetçisi ve Portföy Yöneticileri
Fon Kurulu Üyeleri
Adı Soyadı Görev Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar Bağımsız Üye
Burak Ali GÖÇER Fon Kurulu Başkanı 15.02.2017 24 Hayır
Murat İMAN Fon Kurulu Üyesi 24.03.2016 21 Hayır
Bora BÖCÜGÖZ Fon Kurulu Üyesi 27.04.2005 22 Hayır
Fatih ARABACIOĞLU Fon Kurulu Üyesi 27.04.2005 23 Hayır
Şadiye ÇİMELİ Fon Kurulu Üyesi 16.09.2015 25 Hayır
Ahmet KARAMAN Fon Kurulu Üyesi 16.09.2015 25 Hayır

Fon Denetçisi
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Talat SOYSAL 27.03.2018 20

Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Alper Özge 12.10.2015 2007-2015 Deniz Porföy Yönetimi A.Ş. Araştırma Yönetmeni 2015-? Deniz Portföy Yönetimi A.Ş. Fon Yöneticisi 25 SPK Düzey 3 Lisansı,Türev Araçlar Lisansı
Figen Kılıç Ergüzel 01.01.2012 2006-2008 Yönetmen Portföy Yöneticisi 2008-...Uluslararası Fonlar Bölüm Müdürü 21 SPK Düzey 3 Lisansı,Türev Araçlar Lisansı
Metin Türkeş 01.01.2012 2006-...Deniz Portföy Yönetimi A.Ş. - Fon ve Portföy Yönetimi Birim Müdürü 25 SPK Düzey 3 Lisansı,Türev Araçlar Lisansı
Erkan Öğeç 31.08.2018 2018-....Deniz Portföy Yönetimi A.Ş- Fon Yöneticisi Yönetmen - 2008-2018 İş Yatırım Yeşilköy Şb Müd Yard. 25 SPK Düzey 3 Lisansı,Türev Araçlar Lisansı




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/813034


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Tam 1.935 1.984 10,64  
Yarım 935 960 5,15  
Çeyrek 469 480 2,58  
Gümüş.Ons 17,96 18,00 0,16  
Gümüş Gr. 3,39 3,40 0,03  
B. Petrol 64,19 64,19 -0,30  
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