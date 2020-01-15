GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fon Kurulu, Denetçisi ve Portföy YöneticileriFon Kurulu ÜyeleriAdı Soyadı Görev Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar Bağımsız ÜyeBurak Ali GÖÇER Fon Kurulu Başkanı 15.02.2017 24 HayırMurat İMAN Fon Kurulu Üyesi 24.03.2016 21 HayırBora BÖCÜGÖZ Fon Kurulu Üyesi 27.04.2005 22 HayırFatih ARABACIOĞLU Fon Kurulu Üyesi 27.04.2005 23 HayırŞadiye ÇİMELİ Fon Kurulu Üyesi 16.09.2015 25 HayırAhmet KARAMAN Fon Kurulu Üyesi 16.09.2015 25 HayırFon DenetçisiAdı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan LisanslarTalat SOYSAL 27.03.2018 20Fon Portföy YöneticileriAdı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan LisanslarAlper Özge 12.10.2015 2007-2015 Deniz Porföy Yönetimi A.Ş. Araştırma Yönetmeni 2015-? Deniz Portföy Yönetimi A.Ş. Fon Yöneticisi 25 SPK Düzey 3 Lisansı,Türev Araçlar LisansıFigen Kılıç Ergüzel 01.01.2012 2006-2008 Yönetmen Portföy Yöneticisi 2008-...Uluslararası Fonlar Bölüm Müdürü 21 SPK Düzey 3 Lisansı,Türev Araçlar LisansıMetin Türkeş 01.01.2012 2006-...Deniz Portföy Yönetimi A.Ş. - Fon ve Portföy Yönetimi Birim Müdürü 25 SPK Düzey 3 Lisansı,Türev Araçlar LisansıErkan Öğeç 31.08.2018 2018-....Deniz Portföy Yönetimi A.Ş- Fon Yöneticisi Yönetmen - 2008-2018 İş Yatırım Yeşilköy Şb Müd Yard. 25 SPK Düzey 3 Lisansı,Türev Araçlar Lisansıhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/813034BIST