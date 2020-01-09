GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Unvan Değişikliği
09.01.2020 17:24
GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Unvan Değişikliği )
Türkçe
Fon Unvan Değişikliği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Bildirim İçeriği
Eski Unvan
Garanti Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. Özel Sektör Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu
Yeni Unvan
Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. Üçüncü Değişken Emeklilik Yatırım Fonu
Unvan Değişikliğinin Tescil Tarihi
02/01/2020
Açıklamalar
Fon unvan değişikliği
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/810928
BIST
18:05117.990
En Yüksek
|Değişim
|: 4,53%
|| 5.114,40
|Açılış
|: 115.236
|
|Önceki Kapanış
|: 112.876
|
118.145
En Düşük
115.236
18:055,8768
En Yüksek
|Değişim
|: -0,64%
|| -0,0380
|Açılış
|: 5,8870
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9610
|
5,9272
En Düşük
5,8637
18:056,5292
En Yüksek
|Değişim
|: -0,70%
|| -0,0458
|Açılış
|: 6,5320
|
|Önceki Kapanış
|: 6,6260
|
6,5942
En Düşük
6,5188
18:05292,83
En Yüksek
|Değişim
|: -1,41%
|| -4,18
|Açılış
|: 292,83
|
|Önceki Kapanış
|: 297,01
|
297,02
En Düşük
291,79
BIST En Aktif Hisseler
|ODAS
|2,58
|877.216.324
|% 20,00
|
|RYSAS
|5,12
|84.587.520
|% 19,91
|
|RYGYO
|4,88
|98.604.256
|% 19,90
|
|KARTN
|436,70
|68.525.050
|% 17,23
|
|SRVGY
|11,36
|4.712.349
|% 14,98
|
|INFO
|7,00
|78.134
|% -5,41
|
|DAGHL
|3,14
|35.973.076
|% -5,14
|
|MTRYO
|5,70
|32.058
|% -5,00
|
|ATAGY
|4,63
|11.364.377
|% -3,54
|
|UZERB
|2,20
|31.661
|% -3,51
|
|THYAO
|14,26
|2.489.874.198
|% 5,63
|
|PETKM
|3,91
|919.999.618
|% 5,68
|
|ODAS
|2,58
|877.216.324
|% 20,00
|
|KRDMD
|2,76
|647.904.863
|% 5,34
|
|GARAN
|11,94
|625.525.265
|% 7,57
|
|EKGYO
|1,47
|598.185.507
|% 5,76
|
|ODAS
|2,58
|877.216.324
|% 20,00
|
|ISGYO
|1,87
|500.928.822
|% 6,86
|
|PETKM
|3,91
|919.999.618
|% 5,68
|
|KRDMD
|2,76
|647.904.863
|% 5,34
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,6417
|7,6801
|% -1,10
|
|Frank
|6,0165
|6,0528
|% -0,65
|
|Riyal
|1,5611
|1,5689
|% -0,71
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.549
|1.549
|-10,64
|
|Altın Gr.
|293
|293
|-4,10
|
|Cumhuriyet
|1.947
|1.976
|-55,00
|
|Tam
|1.938
|1.987
|-57,77
|
|Yarım
|937
|961
|-27,94
|
|Çeyrek
|470
|480
|-13,97
|
|Gümüş.Ons
|17,84
|17,88
|-0,27
|
|Gümüş Gr.
|3,38
|3,38
|-0,07
|
|B. Petrol
|64,75
|64,75
|-0,69
|
Seans Raporu
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17:59JANTS
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17:55
Tavandan işlem gören hisse senedleri : BRKO, SNPAM, EGCEY, DOCO, EGCYO, BALAT, ISFIN, ATSYH