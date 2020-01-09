GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Unvan Değişikliği









GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Unvan Değişikliği )TürkçeFon Unvan DeğişikliğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiEski UnvanGaranti Emeklilik ve Hayat A.Ş. Uzun Vadeli Kamu Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım FonuYeni UnvanGaranti Emeklilik ve Hayat A.Ş. Kamu Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım FonuUnvan Değişikliğinin Tescil Tarihi02/01/2020AçıklamalarFon unvan değişikliğihttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/810930BIST