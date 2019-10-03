GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Genel Açıklama









GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Genel Açıklama )TürkçeGenel AçıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarGaranti Emeklilik ve Hayat A.Ş. OKS Standart Emeklilik Yatırım Fonu portföyünde bulunan aşağıdaki ihraççıya ait ulusal kredi notu Moodys kredi derecelendirme kuruluşu tarafından yeniden değerlendirilmiştir.İhraççıEski NotYeni NotuEREGLAa1(tur)Aa2 (tur)http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/789918BIST