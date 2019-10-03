GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Genel Açıklama
03.10.2019 14:50
GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. OKS Standart Emeklilik Yatırım Fonu portföyünde bulunan aşağıdaki ihraççıya ait ulusal kredi notu Moodys kredi derecelendirme kuruluşu tarafından yeniden değerlendirilmiştir.
İhraççı
Eski Not
Yeni Notu
EREGL
Aa1(tur)
Aa2 (tur)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/789918
BIST
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En Yüksek
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En Düşük
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18:055,6998
En Yüksek
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|Açılış
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|Önceki Kapanış
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5,7139
En Düşük
5,6682
18:056,2584
En Yüksek
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|Açılış
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|Önceki Kapanış
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En Düşük
6,2126
18:05275,83
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|Açılış
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En Düşük
272,91