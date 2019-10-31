GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Genel Açıklama
31.10.2019 13:30
GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
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Hayır (No)
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Katılımcılara duyuru
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/795809
BIST
15:5798.838
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 146,33
|Açılış
|: 98.920
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|Önceki Kapanış
|: 98.692
|
99.201
En Düşük
98.585
15:575,7124
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0132
|Açılış
|: 5,7120
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|Önceki Kapanış
|: 5,7320
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5,7266
En Düşük
5,6975
15:576,3773
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0186
|Açılış
|: 6,3700
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|Önceki Kapanış
|: 6,3650
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6,3924
En Düşük
6,3554
15:57277,01
En Yüksek
|Değişim
|: 1,04%
|| 2,85
|Açılış
|: 277,01
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|Önceki Kapanış
|: 274,16
|
277,47
En Düşük
273,90
BIST En Aktif Hisseler
|MEPET
|1,78
|60.883.032
|% 16,34
|
|AVTUR
|1,56
|28.418.045
|% 13,04
|
|INFO
|5,50
|1.375
|% 12,94
|
|BOYP
|15,95
|4.667.254
|% 12,32
|
|DITAS
|9,05
|12.320.385
|% 12,14
|
|KNFRT
|7,63
|14.704.904
|% -11,38
|
|SALIX
|5,15
|12.083
|% -6,36
|
|METRO
|2,94
|34.552.582
|% -5,77
|
|GUSGR
|1,75
|17.969.574
|% -5,41
|
|ADEL
|11,39
|1.740.414
|% -5,24
|
|THYAO
|11,65
|445.481.582
|% 0,17
|
|FENER
|15,86
|223.262.186
|% 3,93
|
|GARAN
|9,26
|199.252.041
|% 0,33
|
|AKBNK
|6,98
|192.259.397
|% 0,72
|
|ISFIN
|2,57
|188.452.101
|% -1,91
|
|ISFIN
|2,57
|188.452.101
|% -1,91
|
|AVGYO
|1,23
|64.464.166
|% 6,03
|
|KRDMD
|2,18
|89.685.266
|% -0,46
|
|IHLAS
|0,57
|22.004.494
|% -1,72
|
|THYAO
|11,65
|445.481.582
|% 0,17
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,3782
|7,4152
|% 0,66
|
|Frank
|5,7662
|5,8010
|% 0,50
|
|Riyal
|1,5186
|1,5262
|% 0,21
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.508
|1.508
|12,49
|
|Altın Gr.
|277
|277
|2,95
|
|Cumhuriyet
|1.835
|1.863
|8,00
|
|Tam
|1.827
|1.873
|11,69
|
|Yarım
|883
|906
|5,65
|
|Çeyrek
|443
|453
|2,83
|
|Gümüş.Ons
|18,06
|18,09
|0,21
|
|Gümüş Gr.
|3,32
|3,33
|0,05
|
|B. Petrol
|59,89
|59,89
|-0,35
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