GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
02.01.2020 13:29
GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
izahname değişikliği
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/806547
BIST
14:14115.159
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 734,16
|Açılış
|: 114.903
|
|Önceki Kapanış
|: 114.425
|
115.488
En Düşük
114.566
14:145,9589
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0121
|Açılış
|: 5,9570
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9510
|
5,9589
En Düşük
5,9430
14:146,6754
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0060
|Açılış
|: 6,6640
|
|Önceki Kapanış
|: 6,6750
|
6,6947
En Düşük
6,6601
14:14291,44
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 1,27
|Açılış
|: 291,44
|
|Önceki Kapanış
|: 290,17
|
291,60
En Düşük
290,00
BIST En Aktif Hisseler
|TKNSA
|4,89
|128.312.525
|% 16,43
|
|DURDO
|15,70
|8.114.133
|% 11,82
|
|CRFSA
|5,20
|81.795.539
|% 10,40
|
|SAMAT
|1,97
|17.574.880
|% 10,06
|
|YBTAS
|3.239,50
|102.599
|% 10,00
|
|NIBAS
|5,50
|110.027
|% -11,29
|
|EGCYO
|0,29
|61.889
|% -9,38
|
|IHGZT
|6,25
|7.006.495
|% -8,22
|
|EGCEY
|0,36
|105.936
|% -7,69
|
|MEMSA
|0,30
|187.176
|% -6,25
|
|THYAO
|14,62
|749.175.312
|% 1,11
|
|PETKM
|3,85
|467.248.224
|% 1,05
|
|KOZAA
|10,50
|401.727.661
|% 4,69
|
|IPEKE
|8,49
|397.868.143
|% 9,97
|
|HALKB
|6,07
|378.801.416
|% 2,71
|
|KRDMD
|2,73
|376.006.292
|% 2,63
|
|ISGYO
|1,78
|237.753.966
|% 1,14
|
|PETKM
|3,85
|467.248.224
|% 1,05
|
|ODAS
|2,18
|240.113.067
|% 3,81
|
|EKGYO
|1,49
|140.015.944
|% 2,05
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8448
|7,8841
|% -0,14
|
|Frank
|6,1188
|6,1556
|% -0,08
|
|Riyal
|1,5835
|1,5914
|% 0,18
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.522
|1.522
|4,28
|
|Altın Gr.
|291
|292
|1,37
|
|Cumhuriyet
|1.929
|1.959
|4,00
|
|Tam
|1.922
|1.970
|3,20
|
|Yarım
|929
|953
|1,54
|
|Çeyrek
|466
|477
|0,77
|
|Gümüş.Ons
|17,90
|17,94
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|3,43
|3,44
|0,02
|
|B. Petrol
|66,25
|66,25
|0,25
|
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