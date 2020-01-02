GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Tanıtım Formu

BIST En Aktif Hisseler
|TKNSA
|4,90
|128.682.482
|% 16,67
|DURDO
|15,60
|8.215.647
|% 11,11
|CRFSA
|5,22
|82.658.171
|% 10,83
|SAMAT
|1,97
|17.574.880
|% 10,06
|SANFM
|5,50
|2.837.909
|% 10,00
|Alış
|Satış
|%
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Sterlin
|7,8413
|7,8807
|% -0,18
|Frank
|6,1171
|6,1540
|% -0,11
|Riyal
|1,5834
|1,5913
|% 0,17
|Alış
|Satış
|%
|Altın Ons
|1.522
|1.522
|4,35
|Altın Gr.
|291
|292
|1,37
|Cumhuriyet
|1.929
|1.959
|4,00
|Tam
|1.922
|1.970
|3,20
|Yarım
|929
|953
|1,54
|Çeyrek
|466
|477
|0,77
|Gümüş.Ons
|17,89
|17,94
|0,06
|Gümüş Gr.
|3,43
|3,44
|0,02
|B. Petrol
|66,22
|66,22
|0,22
Seans Raporu
- 14:27BRMEN Yüzde 5.26 oranında artışla 1.20 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 270, 214 adet işlem
- 14:26BRMEN Yüzde 4.39 oranında artışla 1.19 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 245, 211 adet işlem
- 14:25XU100 Endeks 115, 236 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 71 üstünde . İşlem hacmi 6, 425.00 milyon TL de
- 14:25SANFM Yüzde 9.00 oranında artışla 5.45 lira fiyatla işlem gören hissede 514, 634 adet işlem
- 14:24ODAS Yüzde 4.29 oranında artışla 2.19 lira fiyatla işlem gören hissede 110, 486, 248 adet işlem