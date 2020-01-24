GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Tanıtım Formu
24.01.2020 11:30
GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Tanıtım Formu )
Türkçe
Tanıtım Formu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Güncel tanıtım formu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/814267
BIST
11:54122.698
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 157,31
|Açılış
|: 123.694
|
|Önceki Kapanış
|: 122.540
|
123.936
En Düşük
122.417
11:545,9373
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0015
|Açılış
|: 5,9270
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9330
|
5,9410
En Düşük
5,9236
11:546,5609
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,0057
|Açılış
|: 6,5430
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5640
|
6,5687
En Düşük
6,5503
11:54297,26
En Yüksek
|Değişim
|: -0,33%
|| -0,98
|Açılış
|: 297,26
|
|Önceki Kapanış
|: 298,24
|
298,43
En Düşük
296,88
BIST En Aktif Hisseler
|ULUSE
|38,10
|2.730.578
|% 19,96
|
|SAMAT
|2,51
|2.665.738
|% 14,61
|
|RYSAS
|12,65
|26.876.735
|% 13,15
|
|KFEIN
|13,81
|66.081.442
|% 13,10
|
|ERSU
|4,20
|10.404.898
|% 12,90
|
|QNBFL
|146,90
|8.080
|% -14,99
|
|QNBFB
|54,95
|331.019
|% -14,94
|
|EKIZ
|1,27
|57.083
|% -9,93
|
|DOKTA
|58,50
|32.599
|% -5,65
|
|PEKGY
|3,08
|13.886.945
|% -4,94
|
|THYAO
|14,47
|623.297.712
|% 1,62
|
|KRDMD
|3,00
|263.812.834
|% 1,01
|
|IPEKE
|9,93
|244.435.643
|% 3,22
|
|PETKM
|4,06
|228.515.900
|% 0,50
|
|ADESE
|2,39
|207.248.748
|% 3,46
|
|KRDMD
|3,00
|263.812.834
|% 1,01
|
|ADESE
|2,39
|207.248.748
|% 3,46
|
|PETKM
|4,06
|228.515.900
|% 0,50
|
|OZGYO
|1,89
|103.097.527
|% 8,62
|
|THYAO
|14,47
|623.297.712
|% 1,62
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7666
|7,8055
|% 0,02
|
|Frank
|6,0911
|6,1277
|% -0,14
|
|Riyal
|1,5766
|1,5845
|% -0,08
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.558
|1.558
|-4,39
|
|Altın Gr.
|297
|297
|-0,75
|
|Cumhuriyet
|1.964
|1.994
|1,00
|
|Tam
|1.958
|2.007
|4,06
|
|Yarım
|947
|971
|1,96
|
|Çeyrek
|475
|486
|0,98
|
|Gümüş.Ons
|17,76
|17,80
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|3,39
|3,40
|-0,00
|
|B. Petrol
|62,20
|62,20
|0,16
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