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***GARFA*** GARANTİ FAKTORİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

15.10.2019 14:45
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***GARFA*** GARANTİ FAKTORİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Açıklamalar

     Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 15.10.2019 tarihli toplantısında
Yönetim Kurulu Başkanı Ali Fuat Erbil'in 15/10/2019 tarihi itibari ile istifaen Yönetim Kurulu üyeliği görevinden ayrılması ile boşalan yönetim kurulu üyeliğine Recep Baştuğ'un, bakiye müddeti tamamlamak ve yapılacak ilk Genel Kurul'un onayına sunulmak üzere Yönetim Kurulu Başkanı olarak seçilmesine karar verilmiştir.
 Saygılarımızla.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/793305


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