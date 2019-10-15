***GARFA*** GARANTİ FAKTORİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***GARFA*** GARANTİ FAKTORİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu'nun 15.10.2019 tarihli toplantısındaYönetim Kurulu Başkanı Ali Fuat Erbil'in 15/10/2019 tarihi itibari ile istifaen Yönetim Kurulu üyeliği görevinden ayrılması ile boşalan yönetim kurulu üyeliğine Recep Baştuğ'un, bakiye müddeti tamamlamak ve yapılacak ilk Genel Kurul'un onayına sunulmak üzere Yönetim Kurulu Başkanı olarak seçilmesine karar verilmiştir.Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/793305BIST