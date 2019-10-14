***GARFL*** GARANTİ FİLO YÖNETİM HİZMETLERİ A.Ş.( Finansal Rapor









***GARFL*** GARANTİ FİLO YÖNETİM HİZMETLERİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler10.000.000 -140.559 -100.487.082 165.126 93.174.992 28.813.244 31.525.721 31.525.721Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler63.409 63.409 63.409Transferler28.813.244 -28.813.244 0 0Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-26.032.106 22.592.280 -3.439.826 -3.439.826Dönem Sonu Bakiyeler10.000.000 -140.559 -126.519.188 165.126 122.051.645 22.592.280 28.149.304 28.149.304Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler10.000.000 -123.011 -130.852.975 165.126 122.051.645 9.659.906 10.900.691 10.900.691Transferler9.659.906 -9.659.906 0Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-2.333.230Sermaye Arttırımı11.851.278 11.851.278 9.518.048Dönem Sonu Bakiyeler10.000.000 -123.011 -133.186.205 165.126 131.711.551 11.851.278 20.418.739 20.418.739Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI230.159.605 -144.743.274Dönem Karı (Zararı)16.996.597 35.305.714Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)16.996.597 35.305.714Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler116.367.322 81.575.957Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler10,11,12 65.464.520 65.848.423Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler3.961.211 3.263.527Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler14 1.856.440 1.402.640Genel Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler4 2.104.771 1.860.887Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-7.784.174 1.701.774Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler-7.118.754 298.040Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri-613.852 1.223.367Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri-51.568 180.367Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler28.711.384 -120.861.638İhraç Edilmiş Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler0 2.070.285Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler28.711.384 -122.931.923Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-49.784.360 -3.731.042Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler-49.784.360 -3.731.042Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler75.798.741 135.354.913İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler97.215.398 -261.211.755Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler2.193.003 -1.077.596İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)2.193.003 -1.077.596Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-36.163.788 77.338.612Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler48.161.179 -132.565.588İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)48.161.179 -132.565.588İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler83.025.004 -204.907.183Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)87.141.260 -210.982.670Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)-4.116.256 6.075.487Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları230.579.317 -144.330.084Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler14 -419.712 -413.190YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI38.196.660 -3.514.577Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri49.784.361 3.731.042Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri49.784.361 3.731.042Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-11.587.701 -7.245.619Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları11-12 -11.587.701 -7.245.619FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-110.809.781 150.127.313Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri-19.649.336 150.637.886Kredilerden Nakit Girişleri-19.649.336 150.637.886Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-91.160.445 -510.573İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları Geri Ödemelerinden Nakit Çıkışları-91.160.445 -510.573YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)157.546.484 1.869.462Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi-35.769 -13.362NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)157.510.715 1.856.100DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 5.894.977 2.186.954DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ163.405.692 4.043.054Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 163.883.335 5.894.977Ticari Alacaklar35.867.067 40.360.313İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar4-23 474.618 508.325İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar4 35.392.449 39.851.988Diğer Alacaklar315.901 68.861İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar5 315.901 68.861Türev Araçlar0 660Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar25 0 660Stoklar7 82.233.261 47.531.115Peşin Ödenmiş Giderler19.258.906 25.659.278İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler8 19.258.906 25.659.278Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar9-21 173.626 26.093Diğer Dönen Varlıklar87.694.633 104.170.609İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar87.694.633 104.170.609ARA TOPLAM389.426.729 223.711.906TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR389.426.729 223.711.906DURAN VARLIKLARMaddi Duran Varlıklar1.247.393.963 1.386.870.607Faaliyet Kiralamasına Konu Varlıklar10 1.236.207.114 1.364.873.855Diğer Maddi Duran Varlıklar11 11.186.849 21.996.752Kullanım Hakkı Varlıkları2.828.065 0Maddi Olmayan Duran Varlıklar8.553.687 6.893.875Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar12 8.553.687 6.893.875Peşin Ödenmiş Giderler62.760 93.953İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler8 62.760 93.953Diğer Duran Varlıklar38.997.259 67.111.769İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar15 38.997.259 67.111.769TOPLAM DURAN VARLIKLAR1.297.835.734 1.460.970.204TOPLAM VARLIKLAR1.687.262.463 1.684.682.110KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar42.825.034 303.758.726İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar31.897.222 0Banka Kredileri31.897.222 0İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar10.927.812 303.758.726Banka Kredileri6 10.927.812 303.758.726Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları364.637.757 251.849.723İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları94.293.284 0Banka Kredileri94.293.284İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları270.344.473 251.849.723Banka Kredileri6 270.344.473 251.849.723Diğer Finansal Yükümlülükler0 91.160.445Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler0 91.160.445Ticari Borçlar90.225.406 43.014.644İlişkili Taraflara Ticari Borçlar4-23 777.479 879.045İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar4 89.447.927 42.135.599Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar14 939.640 2.355.891Türev Araçlar1.219.699 8.319.263Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar25 1.219.699 8.319.263Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)18.751.478 25.339.337İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)8 18.751.478 25.339.337Kısa Vadeli Karşılıklar2.615.557 1.386.490Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar14 2.615.557 1.386.490Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler4.732.934 845.080İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler15 4.732.934 845.080ARA TOPLAM525.947.505 728.029.599TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER525.947.505 728.029.599UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar1.103.682.318 914.101.097İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar1.103.682.318 914.101.097Banka Kredileri6 1.103.682.318 914.101.097Diğer Borçlar2.439.788 1.571.500İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar5 2.439.788 1.571.500Uzun Vadeli Karşılıklar1.231.986 1.024.325Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar14 1.231.986 1.024.325Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü21 33.542.127 29.054.898TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.140.896.219 945.751.820TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER1.666.843.724 1.673.781.419ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar20.418.739 10.900.691Ödenmiş Sermaye10.000.000 10.000.000Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-123.011 -123.011Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-123.011 -123.011Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-123.011 -123.011Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-133.186.205 -130.852.975Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)-133.186.205 -130.852.975Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)-133.186.205 -130.852.975Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler165.126 165.126Yasal Yedekler165.126 165.126Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları131.711.551 122.051.645Net Dönem Karı veya Zararı11.851.278 9.659.906TOPLAM ÖZKAYNAKLAR20.418.739 10.900.691TOPLAM KAYNAKLAR1.687.262.463 1.684.682.110Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat17 483.292.159 414.879.421 242.573.862 201.172.202Satışların Maliyeti17 -338.436.884 -270.694.056 -164.541.318 -131.971.800TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)144.855.275 144.185.365 78.032.544 69.200.402BRÜT KAR (ZARAR)144.855.275 144.185.365 78.032.544 69.200.402Genel Yönetim Giderleri18 -17.034.387 -15.299.598 -8.047.126 -7.740.930Pazarlama Giderleri18 -113.345 -1.038.003 -74.982 -650.575Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler19 11.055.787 11.247.238 2.980.349 6.769.974Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler19 -4.629.486 -6.568.364 -1.374.691 -1.905.092ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)134.133.844 132.526.638 71.516.094 65.673.779FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)134.133.844 132.526.638 71.516.094 65.673.779Finansman Gelirleri20 12.121.408 3.731.396 10.901.462 7.794.873Finansman Giderleri20 -129.258.655 -100.952.320 -75.753.091 -53.718.363SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)16.996.597 35.305.714 6.664.465 19.750.289Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-5.145.319 -12.713.434 -3.288.480 -5.984.027Dönem Vergi (Gideri) Geliri21 0 0 0 0Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri21 -5.145.319 -12.713.434 -3.288.480 -5.984.027SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)11.851.278 22.592.280 3.375.985 13.766.262DÖNEM KARI (ZARARI)11.851.278 22.592.280 3.375.985 13.766.262Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları11.851.278 22.592.280 3.375.985 13.766.262Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar658.090 7.342.389 -825.478 4.440.328Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler658.090 7.342.389 -825.478 4.440.328Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri21 658.090 7.342.389 -825.478 4.440.328Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar-2.991.320 -33.374.495 3.752.172 -20.183.307Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-2.991.320 -33.374.495 3.752.172 -20.183.307Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)-2.991.320 -33.374.495 3.752.172 -20.183.307DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-2.333.230 -26.032.106 2.926.694 -15.742.979TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)9.518.048 -3.439.826 6.302.679 -1.976.717Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları9.518.048 -3.439.826 6.302.679 -1.976.717http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/792998BIST