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***GARFL*** GARANTİ FİLO YÖNETİM HİZMETLERİ A.Ş.( İhraç Belgesi

30.09.2019 15:01
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***GARFL*** GARANTİ FİLO YÖNETİM HİZMETLERİ A.Ş.( İhraç Belgesi )

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İhraç Belgesi

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Açıklamalar

Bir yıllık dönem içerisinde 60.000.000 TL nominal tutara kadar yurt içinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara olacak şekilde bono ve/veya tahvil ihracına onay verilmesi ile ilgili olarak Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan başvurumuz Kurul'un 26.09.2019 tarih ve 53/1227 sayılı kararı ile onaylanmıştır.
Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan ihraç belgesi ve başvuru formu görüntülerine ekte yer verilmiştir.
Saygılarımızla.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/789203


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