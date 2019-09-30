***GARFL*** GARANTİ FİLO YÖNETİM HİZMETLERİ A.Ş.( İhraç Belgesi









***GARFL*** GARANTİ FİLO YÖNETİM HİZMETLERİ A.Ş.( İhraç Belgesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİhraç BelgesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarBir yıllık dönem içerisinde 60.000.000 TL nominal tutara kadar yurt içinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara olacak şekilde bono ve/veya tahvil ihracına onay verilmesi ile ilgili olarak Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan başvurumuz Kurul'un 26.09.2019 tarih ve 53/1227 sayılı kararı ile onaylanmıştır.Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan ihraç belgesi ve başvuru formu görüntülerine ekte yer verilmiştir.Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/789203BIST