***GARFL*** GARANTİ FİLO YÖNETİM HİZMETLERİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide)
14.10.2019 16:10
***GARFL*** GARANTİ FİLO YÖNETİM HİZMETLERİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
Yok
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
14/10/2019
Karar Sayısı
020
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı
01/01/2019-30/06/2019 dönemine ilişkin sorumluluk beyanı ekte pdf olarak iletilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/793008
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