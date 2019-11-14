***GCM*** GCM YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor









***GCM*** GCM YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler7 39.000.000 95.866 21.520.325 -1.248.746 8.584.961 67.952.406 67.952.406Transferler7 8.365.621 219.340 -8.584.961Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)12.408 35.627.784 35.640.192Dönem Sonu Bakiyeler7 39.000.000 108.274 29.885.946 -1.029.406 35.627.784 103.592.558 103.592.558Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler7 39.000.000 111.457 29.885.946 -1.029.406 27.953.024 95.921.021 95.921.021Transferler7 27.953.024 -27.953.024Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)79.321 -4.983.625 -4.904.304Dönem Sonu Bakiyeler7 39.000.000 190.778 29.885.946 26.923.618 -4.983.625 91.016.717 91.016.717Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI2.212.893 7.038.233Dönem Karı (Zararı)-4.983.625 35.627.784Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-175.762 6.396.803Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler5 1.163.268 1.078.127Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler933.377 10.545Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-340.391 5.377.968Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler6 -1.932.016 -69.837İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler7.372.280 -34.986.354Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-64.111.710 -59.291.027Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler2.667.452 -277.760İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-277.760Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler69.282.451 22.120.562Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-465.913 7.407.689İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-4.945.818Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları2.212.893 7.038.233YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-451.771 109.793Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları5 -451.771 109.793FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI340.391 69.837Alınan Faiz12 340.391 69.837YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)2.101.513 7.217.863NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)2.101.513 7.217.863DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 1.860.422 742.691DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 3.961.935 7.960.554Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 6.129.590 2.656.849Ticari Alacaklar4 262.356.655 200.631.240İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar262.356.655 200.631.240Peşin Ödenmiş Giderler607.670 536.439Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar6 1.932.016Diğer Dönen Varlıklar147.574 75.850ARA TOPLAM269.241.489 205.832.394TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR269.241.489 205.832.394DURAN VARLIKLARTicari Alacaklar4 2.875.844 1.337.296İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar2.875.844 1.337.296Maddi Duran Varlıklar5 1.835.932 1.587.637Maddi Olmayan Duran Varlıklar5 2.591.633 2.772.046Ertelenmiş Vergi Varlığı6 239.448TOPLAM DURAN VARLIKLAR7.542.857 5.696.979TOPLAM VARLIKLAR276.784.346 211.529.373KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar143.177 0İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar143.177 0Kiralama İşlemlerinden Borçlar16 143.177Ticari Borçlar4 181.856.022 112.573.571İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar181.856.022 112.573.571Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar831.318 1.017.352Kısa Vadeli Karşılıklar9 643.158 403.077Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar9 643.158 403.077Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler1.756.803 1.222.078ARA TOPLAM185.230.478 115.216.078TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER185.230.478 115.216.078UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar334.126 0İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar334.126 0Kiralama İşlemlerinden Borçlar16 334.126Uzun Vadeli Karşılıklar9 203.025 357.476Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar9 203.025 357.476Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü6 34.798TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER537.151 392.274TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER185.767.629 115.608.352ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar91.016.717 95.921.021Ödenmiş Sermaye7 39.000.000 39.000.000Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)190.778 111.457Diğer Kazançlar (Kayıplar)190.778 111.457Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler29.885.946 29.885.946Yasal Yedekler7 2.189.811 878.743Diğer Kısıtlanmış Yedekler7 27.696.135 29.007.203Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları26.923.618 -1.029.406Net Dönem Karı veya Zararı-4.983.625 27.953.024TOPLAM ÖZKAYNAKLAR91.016.717 95.921.021TOPLAM KAYNAKLAR276.784.346 211.529.373Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat10 37.830.876 58.052.791 15.257.815 28.946.980TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)37.830.876 58.052.791 15.257.815 28.946.980BRÜT KAR (ZARAR)37.830.876 58.052.791 15.257.815 28.946.980Genel Yönetim Giderleri11 -27.982.642 -23.346.245 -9.301.476 -8.451.277Pazarlama Giderleri11 -18.052.280 -9.224.239 -4.471.614 -4.657.841Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler12 37.313.338 82.023.263 9.314.534 48.567.287Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler13 -34.386.993 -61.599.597 -9.345.472 -35.907.073ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-5.277.701 45.905.973 1.453.787 28.498.076FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)-5.277.701 45.905.973 1.453.787 28.498.076SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-5.277.701 45.905.973 1.453.787 28.498.076Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri6 294.076 -10.278.189 -167.523 -6.355.242Dönem Vergi (Gideri) Geliri6 -10.323.785 -6.244.060Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri6 294.076 45.596 -167.523 -111.182SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-4.983.625 35.627.784 1.286.264 22.142.834DÖNEM KARI (ZARARI)-4.983.625 35.627.784 1.286.264 22.142.834Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan PaylarAna Ortaklık Payları-4.983.625 35.627.784 1.286.264 22.142.834Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar79.321 12.408 -42.168 -190.532Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)9 99.151 15.908 -52.710 -244.271Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-19.830 -3.500 10.542 53.739Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi6 -19.830 -3.500 10.542 53.739Kar veya Zarar Olarak Yeniden SınıflandırılacaklarDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)79.321 12.408 -42.168 -190.532TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-4.904.304 35.640.192 1.244.096 21.952.302Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan PaylarAna Ortaklık Payları-4.904.304 35.640.192 1.244.096 21.952.302http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/799030BIST