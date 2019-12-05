***GCM*** GCM YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi









***GCM*** GCM YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeKredi DerecelendirmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi04.12.2019Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarKredi Derecelendirme Kuruluşu SAHA Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. tarafından verilen 23 Mayıs 2019 tarihli Derecelendirme raporumuz ekte yer almaktadır.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/801934BIST