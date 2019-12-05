***GCM*** GCM YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi
05.12.2019 10:41
***GCM*** GCM YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )
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İlgili Fonlar []
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Kredi Derecelendirmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
04.12.2019
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Kredi Derecelendirme Kuruluşu SAHA Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. tarafından verilen 23 Mayıs 2019 tarihli Derecelendirme raporumuz ekte yer almaktadır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/801934
BIST
12:12108.290
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 588,98
|Açılış
|: 108.260
|
|Önceki Kapanış
|: 107.701
|
108.830
En Düşük
108.151
12:125,7645
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0148
|Açılış
|: 5,7510
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7410
|
5,7670
En Düşük
5,7390
12:126,3998
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 0,0274
|Açılış
|: 6,3750
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3680
|
6,4022
En Düşük
6,3684
12:12273,28
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,61
|Açılış
|: 273,28
|
|Önceki Kapanış
|: 272,68
|
273,43
En Düşük
272,24
BIST En Aktif Hisseler
|DERAS
|4,77
|39.600.597
|% 19,85
|
|FONET
|7,80
|49.650.158
|% 16,94
|
|SMART
|11,46
|59.899.669
|% 14,94
|
|OYLUM
|5,31
|11.501.567
|% 14,94
|
|RALYH
|9,08
|881
|% 14,94
|
|EGCYH
|0,11
|12.112
|% -8,33
|
|EUYO
|1,29
|6.425.569
|% -5,15
|
|KLMSN
|18,20
|17.051.105
|% -4,76
|
|EKIZ
|0,67
|27.246
|% -4,29
|
|BALAT
|0,50
|93.869
|% -3,85
|
|THYAO
|13,74
|336.858.469
|% -0,15
|
|ASELS
|19,26
|251.694.203
|% 1,69
|
|PETKM
|3,62
|237.684.805
|% 0,56
|
|KOZAA
|9,88
|136.924.225
|% 2,07
|
|EREGL
|8,18
|119.780.873
|% 0,12
|
|EKGYO
|1,48
|110.893.418
|% -0,67
|
|PETKM
|3,62
|237.684.805
|% 0,56
|
|TSKB
|1,13
|52.795.781
|% 3,67
|
|ZOREN
|1,47
|61.840.891
|% 0,00
|
|ADESE
|1,92
|73.662.761
|% -2,04
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,5508
|7,5887
|% 0,51
|
|Frank
|5,8043
|5,8393
|% 0,22
|
|Riyal
|1,5317
|1,5394
|% 0,20
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.475
|1.475
|0,11
|
|Altın Gr.
|273
|273
|0,40
|
|Cumhuriyet
|1.807
|1.834
|1,00
|
|Tam
|1.801
|1.846
|4,20
|
|Yarım
|870
|893
|2,03
|
|Çeyrek
|437
|447
|1,02
|
|Gümüş.Ons
|16,84
|16,86
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|3,12
|3,12
|0,01
|
|B. Petrol
|62,91
|62,91
|-0,09
|
Seans Raporu
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12:26XU050
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