***GCM*** GCM YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
04.12.2019 14:26
***GCM*** GCM YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Konu: Yatırım Kuruluşu Varant İhracı
Yönetim Kurulu 12.09.2019 tarihinde 2019/21 sayılı kararı ile "Şirket ana sözleşmesinin 3/k maddesinin verdiği yetki uyarınca, Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde 50 (elli) milyon TL'ye kadar Yatırım Kuruluşu Varantının yurt içinde halka arz edilerek ve/veya halka arz edilmeksizin ihraç edilmesine ve ihraçla ilgili diğer tüm konularda Şirket yönetiminin yetkilendirilmesine," oybirliği ile karar vermişlerdir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/801738
BIST
18:05107.701
En Yüksek
|Değişim
|: 0,85%
|| 911,45
|Açılış
|: 107.254
|
|Önceki Kapanış
|: 106.790
|
107.795
En Düşük
106.702
18:055,7558
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0120
|Açılış
|: 5,7410
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7340
|
5,7571
En Düşük
5,7336
18:056,3835
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0166
|Açılış
|: 6,3680
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3490
|
6,3899
En Düşük
6,3550
18:05272,33
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -0,48
|Açılış
|: 272,33
|
|Önceki Kapanış
|: 272,81
|
274,47
En Düşük
271,98
BIST En Aktif Hisseler
|YKSLN
|6,48
|266.162.837
|% 20,00
|
|DOKTA
|41,40
|761.191
|% 20,00
|
|MAALT
|39,36
|12.999.285
|% 20,00
|
|SMART
|9,97
|113.532.881
|% 19,98
|
|FONET
|6,67
|53.859.754
|% 19,96
|
|ISATR
|142.800,00
|168.000
|% -15,00
|
|AVTUR
|1,90
|47.631.105
|% -11,63
|
|EGCYH
|0,12
|358.728
|% -7,69
|
|KLGYO
|3,07
|57.962.766
|% -6,97
|
|VAKFN
|2,09
|59.088.368
|% -5,86
|
|THYAO
|13,76
|1.187.853.212
|% 1,10
|
|GARAN
|10,20
|419.675.154
|% 3,03
|
|ASELS
|18,94
|378.226.087
|% 0,69
|
|KRDMD
|2,43
|365.144.921
|% 1,67
|
|PETKM
|3,60
|328.113.072
|% 0,84
|
|KRDMD
|2,43
|365.144.921
|% 1,67
|
|ZOREN
|1,47
|155.107.492
|% 4,26
|
|TSKB
|1,09
|111.598.232
|% 2,83
|
|PETKM
|3,60
|328.113.072
|% 0,84
|
|THYAO
|13,76
|1.187.853.212
|% 1,10
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,5203
|7,5580
|% 1,03
|
|Frank
|5,7985
|5,8334
|% 0,07
|
|Riyal
|1,5292
|1,5368
|% 0,14
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.473
|1.473
|-3,91
|
|Altın Gr.
|273
|273
|-0,20
|
|Cumhuriyet
|1.807
|1.834
|1,00
|
|Tam
|1.801
|1.846
|4,20
|
|Yarım
|870
|893
|2,03
|
|Çeyrek
|437
|447
|1,02
|
|Gümüş.Ons
|16,87
|16,89
|-0,29
|
|Gümüş Gr.
|3,12
|3,13
|-0,04
|
|B. Petrol
|62,91
|62,91
|2,09
|