***GCM*** GCM YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***GCM*** GCM YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiHayır (No)Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarKonu: Yatırım Kuruluşu Varant İhracıYönetim Kurulu 12.09.2019 tarihinde 2019/21 sayılı kararı ile "Şirket ana sözleşmesinin 3/k maddesinin verdiği yetki uyarınca, Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde 50 (elli) milyon TL'ye kadar Yatırım Kuruluşu Varantının yurt içinde halka arz edilerek ve/veya halka arz edilmeksizin ihraç edilmesine ve ihraçla ilgili diğer tüm konularda Şirket yönetiminin yetkilendirilmesine," oybirliği ile karar vermişlerdir.Kamuoyuna saygıyla duyurulurhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/801738BIST