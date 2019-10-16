***GEDIK* *AKSGY*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Likidite Sağlayıcılık Kapsamındaki İşlemler
16.10.2019 18:15
***GEDIK******AKSGY*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Likidite Sağlayıcılık Kapsamındaki İşlemler )
İlgili Şirketler [AKSGY]
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Türkçe
Likidite Sağlayıcılık Kapsamındaki İşlemler
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Bildirim İçeriği
Likidite Sağlayıcı Aracı Kurum Kodu
GDK
Dönem
02.10.2019 - 16.10.2019
Açıklamalar
Akiş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (AKSGY.E) paylarında 02.10.2019 - 16.10.2019 döneminde likidite sağlayıcılığı kapsamında Kurumumuzca yapılan işlemleri gösteren tablo Ek'te yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/793560
BIST
18:0594.137
En Yüksek
|Değişim
|: -1,18%
|| -1.120,39
|Açılış
|: 93.515
|
|Önceki Kapanış
|: 95.258
|
94.391
En Düşük
93.094
18:055,8936
En Yüksek
|Değişim
|: -0,39%
|| -0,0232
|Açılış
|: 5,8970
|
|Önceki Kapanış
|: 5,8950
|
5,9326
En Düşük
5,8709
18:056,5313
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0010
|Açılış
|: 6,5100
|
|Önceki Kapanış
|: 6,4800
|
6,5515
En Düşük
6,4922
18:05281,68
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,06
|Açılış
|: 281,68
|
|Önceki Kapanış
|: 281,63
|
283,02
En Düşük
280,17