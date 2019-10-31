***GEDIK* *AKSGY*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***GEDIK******AKSGY*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler [AKSGY]İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarGedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 02/11/2019 - 02/11/2020 (dahil) tarihleri arasındaki dönemde Akiş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (AKSGY) işlem sırasında likidite sağlayıcılık faaliyetlerine devam edecektir.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/795957BIST